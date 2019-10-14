Чорновол дала оцінку команді Зеленського та розповіла, чому розійшлася з Аваковим

"Та система, яку будують зараз в Україні – глибоко ущербна". Такої думки дотримується нардепка попереднього скликання від "Народного фронту" Тетяна Чорновол. Про це вона заявила у програмі "Рольові ігри" з Данилом Мокриком.

На її думку, система, що намагаються вибудувати у країні президент Зеленський та його команда, не може не завалитися.

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Тетяна вбачає у цьому велику небезпеку. Вона підкреслила, що "ця система глибоко ущербна, і вона тільки потягне нашу країну на дно".

Я вважаю, що ущербна система Зеленського на країну працювати не може. І чимшвидше почати з нею боротися – тим краще. Зараз не може ніяким чином ущербна система працювати на користь,

– заявила Чорновол.

Вона наголосила, що ідеологічно розійшлася з Арсеном Аваковим саме через те, що він зараз перейшов до Зеленського.

Для мене важливо, щоби ця держава була і щоб вона була успішна. Арсен Аваков вважає, що нова команда, яка прийшла до влади, можливо, буде сприяти тому, що така держава буде і буде успішна,

– зазначила Тетяна.

Дивіться повне інтерв'ю з Тетяною Чорновол: