15:42
14 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ТАЙФУН ХАГІБІС УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Кадирова. Путіна поставили на місце
      Вєсті Кремля
      21:14, 12 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Жінка Януковича вселилася у Богдана? Порошенко "перетворюється" на Леніна
      Вєсті.UA
      18:56, 12 жовтня
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, 11 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ТАЙФУН ХАГІБІС УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ

      Чорновол дала оцінку команді Зеленського та розповіла, чому розійшлася з Аваковим

      1797 Читать новость на русском
      Інтерв'ю з Тетяною Чорновол
      Інтерв'ю з Тетяною Чорновол / 24 канал

      "Та система, яку будують зараз в Україні – глибоко ущербна". Такої думки дотримується нардепка попереднього скликання від "Народного фронту" Тетяна Чорновол. Про це вона заявила у програмі "Рольові ігри" з Данилом Мокриком.

      На її думку, система, що намагаються вибудувати у країні президент Зеленський та його команда, не може не завалитися.

      Читайте також: Це мої методи, – Чорновол відверто розповіла, чому кнопкодавила у Раді

      Тетяна вбачає у цьому велику небезпеку. Вона підкреслила, що "ця система глибоко ущербна, і вона тільки потягне нашу країну на дно".

      Я вважаю, що ущербна система Зеленського на країну працювати не може. І чимшвидше почати з нею боротися – тим краще. Зараз не може ніяким чином ущербна система працювати на користь,
      – заявила Чорновол.

      Вона наголосила, що ідеологічно розійшлася з Арсеном Аваковим саме через те, що він зараз перейшов до Зеленського. 

      Для мене важливо, щоби ця держава була і щоб вона була успішна. Арсен Аваков вважає, що нова команда, яка прийшла до влади, можливо, буде сприяти тому, що така держава буде і буде успішна,
      – зазначила Тетяна.

      Дивіться повне інтерв'ю з Тетяною Чорновол:

       

      blog_ava
      Свято Покрови Пресвятої Богородиці: щирі привітання у прозі та віршах
      сьогодні
      5133
      Автор: Альона Захарова, Данило Мокрик
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Арсен Аваков
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вышиванка для Зеленского: почему протестующие хотят перевоспитать президента, – Дубинянский
      сьогодні , 12:03 Вышиванка для Зеленского: почему протестующие хотят перевоспитать президента, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 3306
      14 жовтня: чому День захисника неймовірно дратує весь "русский мир"
      сьогодні , 11:01 14 жовтня: чому День захисника неймовірно дратує весь "русский мир"
      Євгенія Мазур 2
      Головні новини 13 жовтня: перемога Усика і скандальний візит Поклонської до Ердогана
      сьогодні , 09:05 Головні новини 13 жовтня: перемога Усика і скандальний візит Поклонської до Ердогана
      Емал Набі 4826
      Супрун: імунітет не можна посилити пігулкою
      сьогодні , 08:40 Супрун: імунітет не можна посилити пігулкою
      Блог Соцмережі 1138
      Військо України. Історія могла бути іншою
      сьогодні , 08:02 Військо України. Історія могла бути іншою
      Вероніка Климська 1 5250
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук