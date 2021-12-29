Оперативники работали полгода над документированием действий преступников. Им удалось установить личности всех "черных дровосеков" и их лидера.

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Продуманная схема

Главным организатором оказался 30-летний житель Краматорска. В группировку входили местные мужчины от 19 до 36 лет: 2 пилили деревья, 2 грузили, другие доставляли древесину на склад и продавали.

Они вели деятельность на территории Краматорской территориальной общины. У них была продуманная схема: инициатор группы или помощники привозили на место вырубки рабочих. Затем неподалеку занимали пост для наблюдения, чтобы при приближении посторонних предупредить об опасности телефонным звонком.

Полиция полгода работала над документированием противоправных действий / Фото Нацполиции

Кроме того, при перевозке древесины впереди грузовых машин ехали легковые автомобили. Их водители должны были разведать дорогу, чтобы не попасть в руки полиции.

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Однако правоохранителям удалось зафиксировать ряд фактов противоправной деятельности. По подсчетам Государственной экологической службы, группа срубила деревья твердых пород (дуб, ясень, акация) на полтора миллиона гривен.

Злоумышленники нанесли ущерб на полтора миллиона гривен / Фото Нацполиции

"Черных лесорубов" задержали с поличным. Во время обысков в их домах, транспорте и на складах правоохранители изъяли:

бензопилы;

принадлежности для порубки древесины;

горючее;

мобильные телефоны;

черные записи.

Полиция открыла уголовное производство. Преступникам грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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