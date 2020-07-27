Много темнокожих воевали на фронтах Второй Мировой и когда они вернулись домой, то не получили никаких дивидендов за это. Уже потом молодое население начало бороться за свои права. Афроамериканская организация "Черные пантеры" боролась против расизма. Среди них были и правозащитники, и меценаты, и криминальные боссы.

Леворадикальная афроамериканская социалистическая организация существовала в США с 1966 до начала 1970-х годов. Выступала за права афроамериканцев, их эмансипацию, социальные гарантии и против расизма, в том числе через вооруженные патрули самообороны. Подробнее об истории "Черных Пантер" – читайте в программе "Конфликты" на 24 канале.

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Расовое деление населения

Одной из черт, присущих послевоенной Америке, была расовая сегрегация. Шансы на образование, работу, карьеру направления зависели от цвета кожи. Даже места в общественном транспорте были разделены. Если ты белый – садись где хочешь, если нет – тебе задний ряд.

Впоследствии некоторые начали понимать, что это ненормально: обязанности делить поровну, а удобства и приятности делать зависимыми от цвета кожи. Об этом заговорили сразу после войны темнокожие ветераны.

Чтобы успокоить протесты в 1954 году Верховный суд формально запретил сегрегацию в образовании. Отменил отдельные государственные учебные заведения для темнокожих и белых. Но чем дальше от Вашингтона на юг, тем больше эти законы игнорировали местные власти,

– рассказал политолог Глеб Парфенов.

Сегрегация была вершиной айсберга социального неравенства. Ситуация достигла точки кипения во время кредитного бума в 1950-х. Если ты белый – взять жилье в кредит было проще простого. Если у тебя другой цвет кожи – заселение в новый дом превращалось в хождение по мукам.

Первые протесты

1 декабря 1955 года в Монтгомери, штат Алабама, Роза Паркс отказалась уступить место белокожие мужчине. Ее арест вызвал волну протестов и бойкот автоперевозчиков.



Роза Паркс / Фото "Википедия"

В 1957 году на юге протестантские сообщества начали выводить людей на улицы. "Движение за гражданские права" возглавил баптистский пастор Мартин Лютер Кинг. Его лозунг – мирный ненасильственный протест в рамках правового поля. Кинг считал, что иначе, получив ярлык преступников – черные ничего не добьются.

Сидячие акции протеста

Sit-ins – способ протеста в виде сидения. Впервые такую ​​акцию зафиксировали 1 февраля 1960 года. Четверо студентов из колледжа Северной Каролины зашли в бар в Гринсборо и сели на места для "белых". Их отказались обслуживать. Но парни досидели там до закрытия. На следующий день бар снова посетили протестующие, но теперь их было больше.



Сидячие акции протеста / Фото rutgers.edu

Обычно все заканчивалось плачевно. Белые вызвали полицию. Копы не церемонились и применяли силу. То, чего не ожидали консервативные круги – это рост популярности темнокожих после каждой новой расправы силовиков над ними.



Обычно применяли силу / Фото Times

Борьба за права темнокожих

Чтобы изменить стереотип о неблагодарной черной бедноте, участники акций одевались как в церковь: мужчины в костюмы и галстуки, женщины – в праздничные платья и блузы. Рекомендация была одна – галстуки накладные и вместо сережек – клипсы. Образ молодых хорошо одетых смельчаков, которые устойчиво и сдержанно ведут себя перед лицом проявлений откровенной ненависти действовал как магнит на американскую молодежь.

► Движение за гражданские права

У движения за гражданские права появилось много сторонников и среди белых. Летом 1963 года правозащитные организации чернокожих провели марш на Вашингтон, который объединил 250 тысяч человек. Там Мартин Лютер Кинг произнес свою известно речь: "У меня есть мечта".



Марш на Вашингтон / Фото naacp

► Организация афроамериканского Единства Малкольма Икса

Но Движение Лютера Кинга было не единственной организацией, которая боролась за права темнокожих американцев. Например, Организация афроамериканского Единства Малкольма Икса считала и Кинга и его последователей рохлями, которые танцуют под дудку белых. Неким клапаном для спуска пара, не намеренным реально что-то менять. В качестве альтернативы Икс проповедовал силу и призвал выставить белым счета за время угнетения.

► "Черные пантеры"

В октябре 1966 года в Калифорнии двое темнокожих студентов Хью Ньютон и Бобби Сил бросили монету, кто будет председателем партии, которая впитает в себя все лучшее из методов и Кинга и одновременно сможет показать зубы, как советовал Малкольм Икс. Свою организацию они назвали "Черные пантеры".

Руководителем организации стал Бобби Сил, а Хью Ньютон именовался министром обороны. Поднятые вверх кулаки были их символом готовности отстаивать свое силой.



Символ "Черных пантер" / Фото pvamu.edu

Движение Black Power – объединяло различные группы афроамериканцев, которые так подчеркивали гордость своего происхождения при создании политических, культурных или спортивных событий, а также продвигали ценности афроамериканцев.

Проекты "Черных пантер"

Кроме протестов "Пантеры" инициировали несколько социальных проектов.

Например, в Окленде была открыта школа для темнокожих с бесплатными обедами для 150 детей из бедных семей. А еще различные кружки от танцевальных до курсов самообороны.

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Декалог Черных пантер представлял смесь абстрактных тезисов с требованиями решения конкретных проблем и скорее манифестом афроамериканцев Америки. В двух словах борьбу Пантер можно было бы охарактеризовать как "за все хорошее и против всего плохого". На деле – контингент был достаточно разношерстным – от кухарок и меценатов до тафгаев, которые умели держать удар во время толкотни с силовиками.

Лозунги "Пантер":

"Отстаньте от нас!";

"Копы – свиньи".

Несмотря на декларирование верности принципам Марксам и Мао Пантеры искали союзников в самых разных кругах недовольных властью. Большим плюсом была поддержка от актеров и музыкантов, которые часто бывали на теле– или радиоэфире.

Программа ФБР COINTELPRO

Полиция очень быстро стала перед фактом, что с этими парнями разобраться самостоятельно не удастся. Показательный вызов системе сделал Пантер одним из основных оппозиционных движений тогдашней Америки. Настолько серьезным, что ФБР начало против них грязную игру.

Программа COINTELPRO черным пятном до сих пор висит на репутации человекоцентристской системы, которой так гордятся Соединенные Штаты. Ведь угроза системе государственной власти была не сопоставима тем средствам, которые против этих лиц применяли в ФБР.

Справка. COINTELPRO – это ряд скрытых и нелегальных проектов, проводимых Федеральным бюро расследований США, направленных на обследование, проникновение, дискредитацию и срыв американских политических организаций.

В один момент оказалось, что "Черные Пантеры" ведут параллельные переговоры со странами, с которыми США воюет.



"Остановите войну" / Фото media.npr.org

Заточение "Черных пантер"

Власти Северного Вьетнама, который воевал с США, пересылали через Черных Пантер письма к родственникам американских военнопленных. Вьетнамцы, также обещали правительству США выпускать американских пленных в обмен на освобождение из тюрем арестованных "Пантер".

В конце 70-х все больше представителей "Пантер" использовали свой авторитет движения для прикрытия наркоторговли или бандитизма. Только в 1969 году полиция арестовала за различные преступления 348 пантер. В тюрьмах происходили и самые метаморфозы представителей пантер. Тогда же "Черные пантеры" начали раскалываться на более мелкие организации. Какие-то оставались как социальные проекты, другие шли в подполье чтобы вести нелегальный бизнес. ФБР подогревало вражду пантер с криминальными темнокожими бандами.

В конце концов, 22 августа 1989 года в лидера "Пантер" Хью Ньютона разрядили пистолет. Члены Черной Партизанской Семьи отомстили ему за отказ вытаскивать кого-то из их напарников из-за решетки.

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На пике могущества к партии принадлежали до 10 тысяч человек. пантеры выпускали газету тиражом в 250 тысяч. Офисы Черных Пантер были в 20 крупнейших городах Америки. А "Партия Чёрных Пантер" несмотря на криминальный след попала в Национальный музей гражданских прав. Их часто называют самой эффективной революционной организацией темнокожих в 20 веке.