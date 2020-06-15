Артур Рудольф и Вернер фон Браун – немецкие ученые, которые создали первую в мире баллистическую ракету "Фау-2". После окончания Второй мировой войны дорога у них была одна – трибунал. Для того, чтобы выйти сухими из воды, они отправились поднимать космическую отрасль США.

"Фау-2 – это первая в мире баллистическая ракета, легендарная немецкая вундерваффе. Ее создали в рамках проекта "Оружие возмездия" как месть за авианалеты на Германию. Всю мощь этой 15-метровой железяки ощутили на себе почти 7 тысяч британцев и бельгийцев. Об этом говорится в новой программе "Конфликты" на 24 канале.

Читайте первую часть Охота за интеллектом: как вербовали ученых Третьего Рейха

13-тонный заряд летел на скорости около 6 тысяч километров в час и нес целую тонну взрывчатки. За все время войны нацисты запустили 4 тысячи таких ракет. После войны все хотели стать собственниками чертежей и секретов ракеты, которую можно запускать на невиданные доселе расстояния – свыше 300 километров.



Копия первой ракеты "Фау-2" в музее Пенемюнде / Фото Википедия

После Второй мировой войны Фау-2 стала прототипом для разработки первых баллистических ракет в США, СССР и других странах. Нацистская Германия была самой прогрессивной страной военных времен.

"Над созданием Фау-2 работало много иностранных рабочих, и все они были узниками концентрационных лагерей. Затем эти лагеря переместили в специальные бараки, где производились ракеты "Фау-2". Условия труда там были ужасными", – рассказал историк Майкл Нойфельд.

Кто создал Фау-2

Вернер фон Браун – главный конструктор "Фау-2". Член нацистской партии и штурмбанфюрер СС. Благодаря ему появилось такое оружие, как ракеты. С начала жизни фон Браун мечтал строить космические ракеты, но после начала Второй мировой его планы, мягко говоря, "немного изменились". Гитлер приказал начать разработку первой в мире баллистической ракеты.

"Фон Браун лично приезжал в Бухенвальд и выбирал заключенных для работы над своими ракетами. И теперь, если представить, что происходило в Бухенвальде, да еще и при участии Вернера фон Брауна, то простить его невозможно", – пояснила автор книги "Операция Скрепка" Энни Якобсен.



Браун держит в руках модель Фау-2" / Фото Википедия

Вместе с Брауном над той же Фау-2 работал еще один инженер – Артур Рудольф. Если участие Брауна в отборе заключенных доказано только косвенно, то о Рудольфе известно на все 100%. Он отвечал за поставки запчастей и контролировал процесс работы в лагере Миттельбау-Дора. Условия там были настолько нечеловеческими, что узникам иногда приходилось работать на трупах погибших сокамерников.



Артур Рудольф / Фото Википедия

За время войны нацисты уничтожили в Доре около 30-ти тысяч человек. Рудольфу удалось избежать ответственности за преступления нацистов в лагере, в котором он брал рабочую силу. Но после войны ученый продолжил заниматься разработкой ракет. И даже приложил руку к подготовке высадки американцев на Луну.

"В течение Второй мировой Рудольф отвечал за логистику. Он контролировал процесс производства. И чтобы ускорить работу по строительству ракет, он придумал использовать заключенных", – отметила глава Офиса специальных расследований Эли Розенбаум.

Гонка за господство в космосе

Ракетостроение в 40-х было зеркалом прогресса, а также залогом успеха на случай новой войны. После 1945 года фон Брауна и Рудольфа не включили в списки ответственных за преступления нацистов и большую роль в получении индульгенции сыграл именно их научный опыт, который теперь можно было использовать для ВПК США.

Но не оружием единым. В рамках операции "Скрепка" американцы выискивали ученых, которые могли бы ускорить бескомпромиссное лидерство в гонке за господство в космосе. Конкуренция между вчерашними союзниками по антигитлеровской коалиции была очень высокой.

Британия, СССР и США начали собирать бывших нацистских ученых по всей оккупированной Германии. Операция "Скрепка" была нацелена на использование этих ученых на пользу США. С 1946 года появилась идея создать для ученых специальную программу на несколько месяцев или лет, чтобы они помогли Штатам в различных сферах,

– вспомнил историк Майкл Нойфельд.

Таких как фон Браун и Артур Рудольф выискивать не приходилось. После окончания войны они знали, что дорога у них одна – трибунал. Больше всего шансов выйти сухими из воды было только через американцев. Как и военные, которые пытались сдаться в руки западных союзников, так и ученые не спешили присоединяться к творцам коммунизма.

Новая жизнь немецких ученых

"Белые воротнички" также искали способ предложить свои услуги американцам. Уже в сентябре оба, вместе с сотней своих коллег, сотней ракет "Фау-2" и 15-ю тоннами бумаг, отправились за океан начинать новую жизнь.



Ученые, выехавшие в США / Фото NASA

"Когда мы отправлялись на задание, у нас был список с бывшими нацистами, которых нужно было арестовать. Когда я спросил почему, мне ответили: "Забудь об арестах нацистов, теперь мы боремся с коммунистами", – рассказал бывший агент разведки Роберт Ливингстон.

В 1950-м нас всех переместили в Хантсвиль в Алабаме. Там мы получили возможность построить свое собственное жилье. Я начал закупать материалы и строить дом. Мы стали членами коммуны и с тех пор мы уже чувствовали себя дома,

– вспомнил бывший нацистский ученый Вернер фон Браун.

Бывшие нацисты жили рядом с американцами. Понемногу расстраиваясь, Хантсвиль превратился из заброшенного поселка в привлекательный для жизни городок. Вот только далеко не всем нравилась такая "американская мечта".

"Люди выходили на протесты. Например, афроамериканцы, страдавшие из-за качества проживания всю свою жизнь. Их не воспринимали, не позволяли их детям посещать хорошие школы, они не могли получить нормальную работу. И представьте, что рядом с ними поселили иностранных рабочих: им дали прекрасную работу, для их детей строили школы. Афроамериканцы не могли воспринять таких фактов", – сказал писатель Стивен Варинг.

Интересно Ожесточенные бои кавалерии во Второй мировой войне: самые интересные истории

Вернер фон Браун и Артур Рудольф получили работу в службе проектирования и разработки вооружения армии. После нескольких успешных программ Пентагон получил несколько до сих пор не виданных типов ракет. Немцы оставались в тени. Их изобретения выдавали за американские разработки.

Но тень не означала конца и карьера Брауна и Рудольфа продолжила рост вверх. Как, впрочем, и многих других немецких ученых, которые помогали Америке превращаться в мощнейшую державу мира.

Во время вывоза нацистских ученых в США в руки американцев попал авиакосмический инженер и изобретатель Вальтер Дорнбергер. Его знания и статус помогли получить работу советника министра обороны США. Дорнбергера считают одним из основателей противоракетной обороны Америки.

Разработка ракеты "Юпитер-С"

В 1956 году экс-нацистам поручили новую работу. После нескольких удачных проектов они начали работать над межконтинентальной баллистической ракетой "Юпитер-С". Через несколько месяцев работы, в том же году, ракета уже стояла на мысе Канаверал, готовая к запуску. Темпы работы поражали. Всего за год состоялось 3 запуска.



Ракета "Юпитер-С"

Цель была достигнута: боезаряды не повредились, ракета вошла в атмосферу. Президент Эйзенхауэр хвастался новенькой разработкой перед всем миром. И это очень раздражало СССР. Москва вновь оказалась на несколько шагов позади в гонке вооружений.

Все изменилось 4 октября 1957 года. С космодрома Байконур в СССР вылетела ракета, которая вывела на орбиту Земли первый в мире искусственный спутник "Спутник-1". Для США это стало неожиданностью. Разработки в космической сфере были вершиной айсберга общего технического прогресса и военной сферы в частности. Вашингтон был убежден, что США все еще на коне, и тут такой триумф конкурентов из Москвы.

Создание NASA

Брауну и Рудольфу снова выпал шанс показать себя. Менее чем через полгода после "Спутника", 31 января 1958 года, Америка запустила в небо свой первый искусственный спутник "Эксплорер-1". Это был большой шаг, чтобы догнать СССР. И чтобы удержать лидерство в космической гонке и в дальнейшем, президент Дуайт Эйзенхауэр инициировал создание ведомства, сегодня известного как NASA. Ключевыми сотрудниками в этом органе стали Вернер фон Браун и Артур Рудольф.



"Эксплорер-1" / Фото NASA

Но, чтобы обойти Москву, запуска спутников на орбиту было недостаточно. Началась колоссальная работа над созданием ракеты, которая могла бы доставить корабль в космос. Тогдашний президент Кеннеди в 1961 году сделал это событие приоритетом №1 для США.

"Я верю, что у этой нации есть одна большая цель, которая должна быть осуществлена до конца этого десятилетия. Отправить человека на Луну и безопасно вернуть его обратно на Землю. Ни один космический проект не будет более увлекательным или важным, чем этот. И ни один из них не будет таким дорогим и тяжелым, чтобы закончить его", – заявил 35-й президент США Джон Кеннеди.

Самая большая ракета в мире "Сатурн-5".

Началась колоссальная работа над созданием ракеты-носителя "Сатурн-5". До сегодняшнего дня она остается самой большой из созданных человечеством ракет, выводивших полезный груз на орбиту. Успех в ее создании, конечно же, принадлежит главным конструкторам: немцам Рудольфу и Брауну. Которые с начала и до конца координировали весь процесс производства и тестирований.

Интересно Интересные факты об МКС: как создавали исследовательский бастион человечества в космосе

"Вернер фон Браун вдохновлял людей. Он был харизматичным и полным энтузиазма... Он был золотым человеком. Сумасшедшим в хорошем смысле слова. И все это приправлено его невероятной красотой", – рассказала секретарша Вернера фон Брауна Доретте Шлидт.

Артур Рудольф был очень умным. Брауну очень нравилось с ним работать. Рудольф много знал про сам процесс производства и как его правильно построить,

– отметила секретарша Вернера фон Брауна.

Но несмотря на его ум и способности к контролю, он был нацистом. Если Браун оставил свое прошлое далеко позади, то Рудольф от своих взглядов отказаться так и не смог. Об этом он говорил в своих воспоминаниях.

Обратите внимание Были ли американцы на Луне: мифы о фальшивости высадки Apollo 11

"Однажды у меня брали интервью и мой интервьюер сказал мне: "Что ж, вот мы снова и встретились. "Я тогда еще подумал, что он может быть евреем. Однако я не стал лизать его сапоги и говорить, что победитель всегда прав", – рассказал Артур Рудольф.

16 июля 1969 в 13 часов 32 минуты корабль "Аполлон-11" оторвался от земли. Браун и Рудольф рассчитали все до мельчайших деталей. За событием наблюдала вся страна.



Первый человек на Луне / Фото NASA

Нил Армстронг стал первым человеком на Луне. Успех США был безальтернативным. Выход человека в открытый космос стал важным событием в масштабах целого человечества. И работа над этим была выполнена в том числе людьми, которые часть своей жизни отдали на службу одного из худших режимов ХХ века.