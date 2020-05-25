Ожесточенные бои кавалерии во Второй мировой войне: самые интересные истории

В первой половине ХХ века кавалерия постепенно теряла признаки воплощение отваги, скорости и стремительности, ужасом врагов и залог побед. С развитием артиллерии и автоматического оружия роль конницы уменьшалась. Это хорошо показали бои Первой мировой войны. Армии всех участников конфликта приходили к общему выводу – эпоха всадников, как отдельного рода войск, заканчивается.

Коннице не было чем перебить карту пулеметов и бронемашин в позиционной войне. Про кавалерию – читайте в материале 24 канала.

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В межвоенные годы все страны пытались перетянуть главные атрибуты конницы – скорость, мобильность и ударную мощь на машины, танки и броневики. Всадникам оставались задачи, которые все еще лучше можно было выполнять в седле.

"У кавалеристов оставался ряд преимуществ, в которых они были сильны. Это дозорная деятельность, разведка. Пойти в разведку пешком или на машине – это либо долго, либо шумно. А даже там, где не пройдет человек, там пройдет лошадь", – рассказал военный журналист Александр Шульман.

В европейских армиях происходило постепенное сокращение кавалерийских частей.

Немцы кавалерийские части часто сокращали. Вплоть до того, что к концу 30-х годов у них осталась 1 дивизия. И то – как вспомогательная,

– рассказал редактор исторического портала WAS Дмитрий Раевский.

Подобная ситуация была в большинстве западно-европейских стран. В восточной Европе и на территории бывшей Российской Империи всадников пытались вооружить и научить выполнять задачи пехоты на лошадях.

"Там где удавалось кавалеристам прорваться через передовые линии обороны – там они уже вырывались на оперативный простор. Именно из-за того, что скорость конницы была вдвое больше, чем у пехоты – лошадь в таком случае просто становился средством доставки пехотинца на поле боя", – сказал Шульман.

Солдаты во время Второй мировой войны / Фото скриншот из видео

Последние аккорды боевая кавалерия ставила на полях Второй мировой. Всадники успели повоевать по обе стороны фронта.

Как формировали кавалерию во время Второй мировой войны

Третий Рейх в 1939 году провел самую успешную механизацию своего войска. В составе вермахта осталась лишь 1 кавалерийская дивизия. Кроме карабинов здесь были легкие минометы, противотанковые и противопехотные пушки, мотоциклы и броневики, а еще ружья и пулеметы. Все так, как этого требовал новый порядок боя.

И разведку вели чаще не на мотоциклах, а именно в седле. Кавалеристы бригады участвовали в Польской кампании в 1939 году, шли во главе сил вермахта во время оккупации Нидерландов и отслужили свое в боях с французами.

К тому же, уже в 1942 году эта кавалерийская дивизия была расформирована. Была моторизованная пехота или танковая дивизия с поддержкой кавалерии. Эту единственную кавалерийскую дивизию – распылили,

– отметил Раевский.

Разведывательные эскадроны на лошадях действовали при каждой немецкой пехотной армии. В 1939 году транспорт и логистика армий Третьего Рейха на 85% опирались на лошадей. А в течение войны службу в рядах вермахта прошли почти 3 миллиона скакунов.

Битва под Краснобродом

Конница во Второй мировой войне / Фото скриншот из видео

После вторжения в Польшу, которая имела армию больше всего наполненную крупными кавалерийскими соединениями, немцы прогнозируемо не могли избежать столкновений с конницей. Нетипичной стала битва под Краснобродом 23 сентября 1939 года.

Встретились в прямом сабельном бою, в духе Первой мировой или гражданской. То есть поляки в сабле, а немцы в палаши. Однако немцы грамотно, под прикрытием пулеметов на броневиках отступили и поляки оказались перед дулами пулеметов, что привело к весьма ожидаемых результатов.

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В дальнейшем в продвижении вермахта на восток всадники снова пригодились уже во время оккупации Украины. "В условиях отсутствия дорог и болотистой местности на Полесье они успешно действовали по отступающим частям Красной армии. Они закрывали брешь между группой армий "Центр" и группой армий "Юг". Закрывали именно кавалерийские части", – рассказал Шульман.

Уникальная атака

Красноброд на карте / Фото скриншот из видео

Впоследствии Рейх обратил внимание на конницу в 1943 году. Генерал-лейтенанту Гельмуту Фон Панвицу разрешили сформировать кавалерийские бригады из россиян, перешедших на сторону нацистов.

Из них была сформирована отдельная кавалерийская дивизия СС, которая насчитывала до 35 тысяч человек,

– отметил Раевский.

Казаки воевали с Югославскими партизанами, выполняли задачи в тылу. А в конце войны отличились кавалерийской атакой с шашками, наголо уронив лошадей на болгарскую противотанковую батарею во время битвы под венгерским Балатоном. Бой был успешным. Пушки захвачены, 400 болгар попали в плен.

"Их победа локальная, она не повлияла на фронт в целом. Красная армия в итоге разбила и основные силы, и их – открыли себе дорогу на Вену. Все атаки в конце войны были уже из-за безысходности", – рассказал Раевский.

Уникальность атаки была в том, что это был единственный случай ночной атаки конницы на протяжении Второй мировой.

Бои польской кавалерии

Польское войско в 1939 году насчитывало 11 кавалерийских бригад. Именно польская конница стала объектом мифа о бросание на танки с саблями и копьями. В каждой пехотной армии служили кавалерийские эскадроны. Их задача – разведка. У всадников на вооружении – противотанковые пушки и минометы. Они вполне могли останавливать вражеские танки так же эффективно, как и пехота.

Польская кавалерия за время оборонительной войны в 1939 году провела 17 сражений. 16 против немцев и 1 против советской армии. 11 боев закончились достижением стратегических целей, хотя обычно это не означало победу поляков.

Кавалерия / Фото скриншот из видео

Польская конница участвовала в боях с самого начала. 1 сентября 1939 под Кроянтами поляки наткнулись на немецкий батальон, который был на отдыхе. Прозвучала команда в атаку. Блеснули сабли, конница полетела на вражескую пехоту. Немцев спас плотный пулеметный огонь броневиков. Они успели быстро подойти на помощь, но упорство кавалерии в этом бою стало отправной точкой мифа о том, что польские кавалеристы бросаются с саблями на танки.

"Об этом писал в своих мемуарах даже Гейнц Гудериан. Его удивляла беспомощность польских солдат. На самом деле все было не так просто. Миф о беспомощности польских кавалеристов можно найти в Гудериана, у советских кавалеристов, которые входили в Польшу с востока", – сказал Раевский.

Немцы и Волынская кавалерийская бригада

1 сентября немцы натолкнулись на сопротивление Волынской кавалерийской бригады, которые остановили вражеское наступление под Мокрой. На помощь верховой пехоте был направлен бронепоезд "Смяли". В первый день войны они дали бой 4 бронетанковой дивизии вермахта в составе 300 немецких легких танков.

"Ядром обороны стал бронепоезд, ведь его броню немецкие танки не пробивали. Однако здесь сыграло роль то, что польские уланы проходили пехотную и артиллерийскую подготовку", – отметил Раевский.

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Но вступила в бой и кавалерия. Конница действительно ринулась на танки, но никто не думал рубить броню саблями. "Во время разведки кавалеристы наткнулись на немецкую бронетехнику. У них был выбор. Если бы они развернулись – немцы открыли огонь, который, скорее всего, не оставил бы от них ничего. Поэтому они приняли решение наступать, но не для того, чтобы навредить танкам, а для того, чтобы приблизиться и смешаться с ними, чтобы немцы не успели среагировать", – рассказал Раевский.

Мокрая на карте / Фото скриншот из видео

Хаос между наступающими машинами довершили залпы польской противотанковой обороны. "Когда польская конница была среди немецких машин, артиллерия по ним уже не могла работать, а в ближайшем бою из-за того, что боковая скорость всадника и боковая скорость пешехода – пулеметы не всегда успевали отработать и можно было пойти, – заверил Шульман.

В битве под Мокрой поляки уничтожили 40 немецких танков, еще пол сотни вывели из строя. Как на дивизию у 300 машин – это был очень ощутимый удар. Сопротивление кавалеристов на 2 дня остановило наступление нацистов. И это была первая победа поляков в сентябрьской компании.

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Про советскую конницу Второй мировой войны, итальянских кавалеристов, которые давали прикурить россиянам на Дону, а также забытые сражения греческой, французской и американской конницы – смотрите в следующем выпуске "Конфликтов".