Начало конца Саддама Хусейна: как происходило самое масштабное танковое сражение

Когда Саддам Хусейн в 1990 году начинал оккупацию Кувейта, он и не надеялся, что это станет началом его конца. Во главе международной коалиции из 28 стран были США. ООН, как никогда оперативно, выдала резолюцию-ультиматум. Саддам проигнорировал и получил в течение нескольких недель на своих границах почти миллионную армию, которая в несколько раз превышала его собственные вооруженные силы.

За полтора месяца союзники полностью взяли под контроль небо и подготовили плацдарм для начала наземной операции. Наступательная фаза под кодовым названием "Сабля пустыни" началась 24 февраля 1991 года. Ее цель: выбить иракских военных с территории Кувейта. Об этом читайте в программе "Конфликты" на 24 канале.

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"Оборона иракцев была такой же, как и во время их войны с Ираном, – пехота, танки, гвардия. Все они стояли линиями. Это то, чего мы ждали. Мы знали, что будет такая тактика, потому пристально следили за Багдадом во время ирано-иракской войны", – пояснил исследователь Ближнего Востока Сет Карус.

В оккупированном Кувейте Саддам Хусейн расставил свои силы в три линии. Вглубь Кувейта, на границе с Саудовской Аравией, расположились пехотные дивизии со слабым вооружением. Их роль – контроль границы и населения Кувейта. В центре страны разместились лучшие иракские танковые и артиллерийские подразделения.



Оккупация Кувейта / Скриншот с видео

На передовой, у границы Кувейта с Ираком – карманная Республиканская гвардия Хусейна. Именно на них иракский диктатор возлагал задачи охраны режима в стране. Коалиционные силы хорошо знали точки размещения иракцев. В соответствии с этим был составлен план дальнейших действий.

Наша стратегия по решению этого конфликта очень проста. Мы их просто раздавим. У нас есть коробка, в которой множество инструментов. Мы возьмем эти инструменты и используем против иракской армии,

– рассказал генерал Вооруженных сил США Колин Пауэлл.

Среди инструментов союзных сил: 500 тысяч военных, бронетехника, артиллерия и ударные вертолеты "Апач". Но главным орудием борьбы стали танки. Войну в Персидском заливе называют самой масштабной танковой битвой со времен Второй мировой. Среди сотен бронированных монстров на 5 баллов показали себя британские "Челленджеры" и новенькие американские "Абрамсы".



Танки / Скриншот с видео

"В мире, в настоящее время, пока нет танка, который смог бы пробить броню нашего "Абрамса". Мы не просто считаем так, мы в этом уверены. Это новые американские технологии", – отметил танкист.

На вооружении иракцев были старые китайские Т-29, советские Т-55 и Т-72. Вокруг Кувейта гвардейцы расставили минные поля – как первую линию обороны.



Саддам Хусейн / Фото Chriswille

Хусейн ожидал лобового столкновения. И был полностью уверен в победе Багдада. Его армия была сильнейшей в регионе и 4 по мощности в мире. Иракский президент еще не догадывался, что "нехитрым способом" союзные силы разобьют его военную мощь меньше, чем за 100 часов.

Иракским военным приходилось действовать "вслепую". Войну за господство в небе Саддам проиграл. Его войско осталось без самолетов. Артиллерия и бронетехника не имели достаточных данных разведки для корректировки действий.



Саддам остался без самолетов / Фото Википедия

Вместо ожидаемого Хусейном наступления в лоб, союзники начали заходить с флангов. Основной удар шел из Аравийской пустыни, которая имеет более 2 миллионов квадратных километров площади и является второй по величине после Сахары. Мощные песчаные бури и экстремальные температуры сделали ее непригодной для жизни. Иракцы к такому были не готовы. И им пришлось быстро и практически полностью переоборудовать свои позиции.

То, что нас всех удивило – размеры пустыни. Она была больше всего, что мы когда-либо видели. Даже дважды заправив полный бак, ее все равно нельзя было бы перелететь. Она гигантская, пустая и без единого живого существа,

– вспомнил пилот Апачи Томас О'Нил.

Утром 24 февраля более полутысячи танков армии союзников на полной скорости двинулись в сторону Кувейта.

"В сотрудничестве с коалиционными силами, я даю согласие на использование всех возможных инструментов, чтобы выбить иракских военных с территории Кувейта", – заявил 41-й президент США Джордж Герберт Уокер Буш.



Джордж Герберт Уокер Буш / Фото Britannica

Танковое наступление сопровождалось мощным артиллерийским выстрелом. Иракский ответ был незначительным. Самоходные гаубицы М-109 бомбили позиции противника практически непрерывно. Постоянная корректировка дронами и беспилотниками позволила бить точно в цель. Все это время танки продолжали наступление.

В конце концов, после 2 дней Кувейт взяли в кольцо. Наступление проводили одновременно с разных сторон. Иракской армии пришлось распылиться. Отражая атаку французов с одной стороны, с другой уже били британцы. В первый же день боя Хусейн понес убытки. Одни британские "Челленджеры" только в первый день уничтожили 20 иракских танков и 400 единиц бронетехники.

В Персидском заливе стояли наши авианосцы и боевые корабли с техникой, готовой к бою. Мы заставили Хусейна думать, что часть наших войск начнет атаку из воды. И пока он следил за этим, союзные войска уже на полной мощности били по иракцам в Кувейте,

– сообщил командир всей операции Норман Шварцкопф.

Танки союзников подходили все ближе к Кувейту. Небольшое сопротивление им попытались оказать иракские военные, которые держали позиции в окопах. Но на них американцы даже не обращали внимания. Тяжелая бронетехника, оборудованная специальными ковшами, засыпала враждебные траншеи вместе с людьми.

С самого начала иракские военные вырыли окопы на ирако-кувейтской границе. Однако союзники начали наступление со всех сторон. Войска Хусейна просто физически не успевали подготовить новые позиции. Их траншеи было видно за несколько километров. Поэтому коалиционные силы заранее знали куда и как ехать.

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Если для техники продвижения – это не проблема, то с людьми все гораздо сложнее. Иракцы просто засыпали подъезды в Кувейт минами различных видов. Это очень замедлило передвижение пехоты. Военным инженерам пришлось проводить экспресс-курсы о видах иранских мин. Хотя при обращении с миной есть одно самое главное правило.

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