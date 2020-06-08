Нацистская Германия капитулировала во Второй мировой войне 7 мая 1945 года. Ее солдаты, техника и ключевая документация полностью перешли в распоряжение союзных сил. Германия была серьезным соперником и ключевым был вопрос: чьи трофеи будут большими и полезными. Поэтому союзники начали охоту за учеными Третьего Рейха.

Охота спецслужб

Часто они напоминали гонки, где можно было выиграть главный приз, или потерять жизнь. Первыми в игру вступили американские спецслужбы. Завербованные ими нацистские умы поставили Америку на первое место самых мощных стран планеты. Об этом говорится в программе "Конфликты" на 24 канале.

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Связь материальных ценностей и гениальных голов, которые стояли за их созданием понимали и в Москве, и в Лондоне и в Вашингтоне. Ученые Третьего Рейха были как куры, несущие золотые яйца – заполучить их пытались все.

Охоту за ними начали американское Объединенное агентство по разведке, британское МИ6 и советское НКВД. Создавались специальные отряды для поиска и обнаружения бывших ученых нации. Люди разных профессий, зная, что их и так ждал суд – предлагали взамен свой ум.

Американская армия искала нацистских военных инженеров. Спецслужбы выдвигали теории, где могли скрываться нацисты. У разведки были даже специальные группы, которые разъезжали и выискивали нужных людей,

– рассказал писатель Стивен Варинг.

План генерала Вермахта Рейнхарда Гелена

В американских руках оказался генерал Вермахта Гелен, точнее – сдался сам. Во время своей службы, Гелен отвечал за аналитический отдел исследования Советского Союза. Перед тем, как Германия капитулировала, Рейнхард решил обеспечить себе надежную и беззаботную жизнь. Как аналитик, он понимал, что шансы оказаться в руках россиян довольно высоки – решил сделать ставку на США.

Он собрал своих подчиненных и приказал собрать все возможные документы о Советском Союзе. Затем сделать копии и спрятать все эти бумаги в разных местах. Он сделал это, чтобы в будущем иметь возможность поторговаться с Западными странами.

Когда Гелена привезли в США на допрос, он сразу же выложил карты на стол. Мол, я исследовал СССР, я знаю все о коммунизме и владею практически всеми данными о "советах". Поэтому нациста привлекли в ряды своей агентуры. А информацию, о высокой должности бывшего генерала Вермахта, американцы засекретили.

Пытая пленных советских военных, Гелен давал им право выбирать между жизнью и смертью. В обмен на сотрудничество в интересах Америки, бывшие должностные лица Третьего Рейха получали билет в новую жизнь. Их прошлое было засекречено. Они получали новые возможности, а их семьи перевозили в Штаты.

Я не увидел в этом аморальных попыток американских военных, или каких-то попыток скрыть нацистское прошлое ученых. Они сделали это только потому что так надо было для Америки,

– отметил представитель Министерства юстиции США Эли Розенбаум.

Список Озенберга

Вся эта затея с вербовкой нацистов началась в начале 1940 годов. Гитлер не ожидал что война затянется и отправил на фронт многих ученых. Но в 1943 году, в связи с затяжной войной, немецкий ученый инженер Озенбер составил список тех, кого следует восстановить на научных должностях, чтобы они работали на "благо" Третьего Рейха.

В марте 1945 года список Озенберга нашел в туалете лаборант Боннского университета. Список сначала попал в руки агентов МИ6, а оттуда его передали американской армии.



Список Озенберга / фото Warspot

Позже, список попал в руки американского Объединенного агентства по разведке. Они и сформировали список ученых, за которым охотился Пентагон. Началась масштабная операция под кодовым названием "Скрепка". Цель операции – устроить бывших нацистских ученых на американские заводы. Главная задача – работа в сфере пароводяной кислоты.

По плану, они должны были разрабатывать оружие для армии: модернизировать бронетехнику, создавать новые ракеты, бомбы и даже биологическое оружие. Для научных работников, привезенных из Германии, выделили отдельное место в Техасе. В список попали инженеры, изобретатели, химики, аналитики и даже врачи. Штаты успели забрать себе лучших. Хочет, по данным американских историков, не менее 1000 ученых перевезли в Москву.

Убертус Штрукгольд

Среди тех, кто работал на Америку, был Убертус Штрукгольд. Немецкий медицинский исследователь и начальник аэромедицинскиих исследований Люфтваффе. С одной стороны, его можно назвать гениальным – отец и первооткрыватель космической медицины. С другой – у него на совести были эксперименты на людях и 300 человек, которые не выжили после его опытов.

Убертус Штрукгольд / Скриншот из видео

Одна из последних разработок Третьего Рейха – сверхзвуковые самолеты. С самого начала летать на них было практически нереально из-за перегрузок – пилоты бы просто умерли.

Убертус Штрукгольд набирал из лагерей пленных евреев и ставил на них опыты. В ходе 200 экспериментов, по меньшей мере 70 евреев погибли. Как результат – мир узнал, что для таких полетов нужна кислородная маска и специально оборудованная кабина самолета.

Но даже после всех экспериментов, он спокойно продолжил и жизнь и карьеру в Штатах. Сначала Убертус Штрукгольд и 30 его подопечных вместе работали в школе авиационной медицины в техасском Сан-Антонио. Сделав успешную карьеру там, его перевели в НАСА. Министерство юстиции трижды открывало против него дело за военные преступления, но из-за отсутствия доказательств их сразу же закрывали.

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Масштабные проекты

В конце 1940-х американские спецслужбы держали на контроле уже 2 масштабных проекта. Первый – немецких ученых, которые разрабатывали оружие для США. Второй – сеть шпионов, которую возглавил бывший генерал вермахта Гелен.

В рамках операции по наблюдению за Советским Союзом, Гелена отправили в Берлин. Там он должен был наблюдать за перемещением "советов" в Восточной Европе и особенно в оккупированном Берлине. Американская армия в условиях холодной войны точила ножи. В Белом доме понимали, что за "советами" тоже надо следить.

"Организация Гелена"

Находясь в Германии Гелен организовал там свою сеть шпионов. Позже она станет известна миру под названием "Организация Гелена". Его агентура собирала данные о советских войсках на всех границах Восточной Европы.

Рейнхард Гелен / Фото Wikimedia

Но была проблема – в Германии за Рейнхардом американцы не очень пристально следили. Поэтому в свою организацию он набирал бывших нацистов: надзирателей концлагерей, палачей, офицеров и даже генералов. Однако, Пентагон это уже мало интересовало.

К середине 1950-х Хелен передал в США миллионы сообщений о передвижении советских военных. Практически в каждой телеграмме он предупреждал Штаты о том, что Москва готовит армию к войне. Какой – пока неизвестно. Когда за дело взялось ЦРУ, то выявило, что 90% информации, которую предоставлял Хелен – придумана. Но действовать было уже поздно. В игру вступило правительство ФРГ и 1955 г. Берлин создал свою спецслужбу. Гелен любезно зарекомендовал себя как эксперта по исследованию коммунизма.



Служба внешней разведки / Скриншот с видео

Отто Амброс

Кроме Гелена в списке американских спецслужб остались еще сотни других нацистских спецов. Среди них – Отто Амброс, главный химик Гитлера. Во время Нюрнбергского процесса его бросили за решетку на 8 лет. Но его вытащил Пентагон, завербовав на сторону спецслужб. Амброс сотрудничал с американскими ведомствами в вопросах химического и биологического оружия.



Отто Амброс / Скриншот из видео

Курт Бломе

А еще, на Штаты работал Курт Бломе. Депутат Рейхстага и председатель Имперского исследовательского совета по вопросам наследственности и расовой чистоты. Под его руководством проводились испытания биологического оружия на заключенных евреях.

В погоне за умами "советы" получили примерно 1000 ученых, британцы почти 500. Но подлинный успех – за американцами.

Как охота за интеллектом позволила Штатам получить первое место в ракетостроении и как нацисты стали отцами-основателями противоракетной обороны Пентагона – читайте во второй части программы.