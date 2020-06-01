Лебединой песней кавалерии были бои Первой Мировой войны. Конница уступала место на пьедестале машинам, танкам и не могла пускаться в карьер на пулеметы и броневики.

В армии всадники уже не устраивали боев на саблях или пиках, им оставалась роль быть глазами и ушами пехоты во новосозданных механизированных бронечастях. Об этом говорится в программе "Конфликты" на 24 канале.

Первая часть программы Ожесточенные бои кавалерии во Второй мировой войне: самые интересные истории

Кавалерия перешла в разряд верховой пехоты – когда передвигалась в седле, а воевала спешившись. Когда началась Вторая мировая, эпизоды с участием крупных отрядов кавалеристов обычно привлекали внимание прессы и становились хорошим полем для маневра пропаганды.

Бой под Гусинным

В конце сентября 1939 года под селом Гусинное произошла стычка одного из эскадронов полка уланов Язловецких с советскими оккупантами. Ее канву впоследствии использовали, чтобы показать отсталость польского войска.

Во время этого боя состоялась атака 500 кавалеристов на вражеские позиции. На помощь советской пехоте подошла 26-легкотанкова бригада 5-го корпуса генерала Криворучко.

После раздела Польши между нацистами и СССР разбитая польская кавалерия стала предметом иронических шуток обоих режимов, которые готовились теперь к взаимному противостоянию. Советская Красная армия была не только самой большой, но и армией с многочисленной кавалерийской частью.

Ренессанс советской кавалерии

В декабре 1941 года в составе Красной армии появились легкие кавалерийские дивизии примерно по 3 тысячи бойцов. Очень быстро их количество выросло до 82 тысяч. На вооружении такой дивизии было 8 орудий и 4 миномета. Для борьбы с бронетехникой – противотанковые ружья.

На фоне больших потерь в технике в начале войны это был ренессанс советской кавалерии. Летом 1942 года произошли ожесточенные бои за станицу Кущевская. Участие в них принимала 13-ая Кубанская Казачья кавалерийская дивизия.



Советская конница во Второй мировой / Архивное фото



Советская конница во Второй мировой / Архивное фото

Атака ее эскадронов на немецкие позиции Вермахта входит в число последних сражений кавалерии в рамках Второй мировой. Как и польские уланы, несколько лет назад казаки сошлись в бою с немецкой пехотой усиленной бронетехникой.

Они атаковали танки с гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Перед ними стояла задача прорваться в ряды немецких танков, забрасывать их гранатами, сжечь и уничтожить. Потери были страшные, но они это проделали,

– рассказал военный журналист Александр Шульман.

При этом, поле боя возле Кущевской осталось в руках Вермахта. Конница понесла страшные потери в битве за Москву. Там советские генералы бросали в бой всех кого можно было собрать. Так 17 ноября 1941 года на немецкие позиции 106-й дивизии Вермахта погарцевала 44-ая монгольская дивизия.

Кавалерийский корпус Доватора

Когда говорят об успехе советской кавалерии в период Второй мировой, непременно вспоминают конницу Льва Доватора. 3 тысячи его всадников из 2-го кавалерийского корпуса получили приказ осуществить рейд по тылам Вермахта, чтобы нарушить линию коммуникации, уничтожать штабы, склады, линии связи.

Кавкорпус Доватора не имел с собой пушек. На вооружении были сабли, "мосинки" и 30 станковых пулеметов – то есть один на 10 человек. Но и этих сил было достаточно, чтобы в течение 3 недель вносить хаос выныривая в разных местах, пройдя по немецким тылам 150 километров.

Советский военный Лев Доватор / Архивное фото

Доватор был из тех генералов, который поднялся по карьерной лестнице с низов. Лично выезжал делать рекогносцировку местности, за что и поплатился. Во время одной такой разведки он погиб попав под огонь пулемета.

Итальянская армия: битва под Избушенским

Одна из самых незаслуженно обделенных вниманием армий Второй мировой – итальянская. Чаще всего про апеннинцев речь заходит в свете военных действий в Северной Африке, где у них не было больших побед. Хотя, они неплохо воевали на Восточном фронте.

Муссолини прислал Corpo di spedizione italiana in Russia – экспедиционный корпус: 10 дивизий создали 8-ю итальянскую армию против СССР. Фашисты поддерживали немецкие армии на южном Сталинградском направлении, прошедших юг Украины и остановившихся на правом берегу Дона.

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24 августа 1942 года резервный полк "Савой" прибыл поддержать ослабленный участок фронта в районе хутора Избушенский. Не желая атаковать сразу стратегическую высоту, итальянцы расположились на ночь. За это время к их позициям подошли 3 батальона стрелков сибирского полка.



Основное о битве под Избушенским / Скриншот с видео

Они окопались, рассчитывая с новых позиций нанести внезапный удар по итальянцам на рассвете. До лагеря "Савойя" было меньше километра. Планы поменялись, когда в степи пересеклись солдаты ночного патруля. Лагерь итальянцев начали обстреливать из минометов.

Командир кавалеристов Алессандро Касаги приказал седлать лошадей. Командование советской пехоты легкомысленно надеялось, что "савойцы" деморализованы минометным обстрелом. Советских бойцов подняли из окопов и повели в наступление. На встречу им уже поднимались итальянские всадники.



Битва под Избушенским / Архивное фото

"Савоя" с саблями наголо понеслась на наступающую пехоту, которая оказалась без прикрытия своих пулеметов. 600 кавалеристов остановить было трудно. Один эскадрон ударил с фланга, другой во фронт. Сибиряки побежали. 150 погибли, 600 сдались в плен. Их позиции заняла "Савоя".

У итальянцев было 35 погибших. Один из них – капитан Сильвано Абба, бронзовый медалист пьятиборья Олимпиады 1936. В итальянской историографии этот эпизод считается примером боевого духа и победы армии.

Впоследствии на гербе кавалерийского полка "Савоя" появился золотой украинский трезубец, символизирующий земли, где подразделение провело доблестную операцию.



Гербе кавалерийского полка "Савой"/ Фото Wikipedia

В 1952 году по мотивам этих событий вышел батальный фильм "Carica eroica".

Битва "Савоя" под Избушинским вместе с атаками польской кавалерии и рейдами советских эскадронов Доватора считаются сейчас самыми известными эпизодами применения кавалерии во времена Второй мировой.

Настоящее – военные США в Афганистане

Сейчас роль конницы полностью выполняют машины. Танки для стремительных атак, бронетехника и вертолеты для перевозки и самолеты для разведки. Правда, до сих пор случаются ситуации, когда лошади бывают полезны военным.



Американские военные в Афганистане, 2001 год/ Фото The Wall Street Journal

Так, в 2001 году мир облетели фото американских военных всадников в Афганистане. Их миссией была защита северных регионов страны, где коммандос передвигался на лошадях, выполняя миссию консультантов между враждующими племенными группировками.

Об уникальной тактике греческой конницы, деколонизации Африки и заключительных боях кавалеристов армии США во время Второй мировой – смотрите в видео.