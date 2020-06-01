Лебединою піснею кавалерії були бої Першої Світової війни. Кіннота поступалася місцем на п'єдесталі машинам, танкам і не могла пускатися в кар'єр на кулемети і броньовики.

У війську вершники вже не влаштовували боїв на шаблях чи піках, їм залишалась роль бути очима і вухами піхоти у новостворених механізованих бронечастинах. Про це йдеться у програмі "Конфлікти" на 24 каналі.

Перша частина програми Запеклі бої кавалерії у Другій світовій війні: найцікавіші історії

Кавалерія перейшла у розряд верхової піхоти – коли пересувалася в сідлі, а воювала спішившись. Коли почалася Друга світова, епізоди за участю великих загонів кавалеристів зазвичай привертали увагу преси і ставали добрим полем для маневру пропаганди.

Бій під Гусинним

Наприкінці вересня 1939 року під селом Гусинне відбулася сутичка одного з ескадронів полку уланів Язловецьких з радянськими окупантами. Її канву згодом використовували, щоб показати відсталість польського війська.

Під час цього бою відбулася атака 500 кавалеристів на ворожі позиції. На допомогу радянській піхоті підійшла 26-та легкотанкова бригада 5-го корпусу генерала Криворучка.

Після розподілу Польщі між нацистами і СРСР розбита польська кавалерія стала предметом іронічних жартів обох режимів, які готувалися тепер до взаємного протистояння. Радянська Червона армія була не лише найбільшою, але й військом з найчисельнішою кавалерійською частиною.

Ренесанс радянської кавалерії

У грудні 1941 року у складі Червоної армії з'явилися легкі кавалерійські дивізії приблизно по 3 000 бійців. Дуже швидко їх кількість зросла до 82 000. На озброєнні такої дивізії було 8 гармат і 4 міномети. Для боротьби з бронетехнікою – протитанкові рушниці.



На тлі великих втрат в техніці на початку війни це був ренесанс радянської кавалерії. Влітку 1942 року відбулися запеклі бої за станицю Кущовську. Участь в них брала 13-а Кубанська казача кавалерійська дивізія.



Радянська кіннота у Другій світовій / ​Архівне фото



Радянська кіннота у Другій світовій / ​Архівне фото

Атака її ескадронів на німецькі позиції Вермахту входить до числа останніх битв кавалерії в рамках Другої світової. Як і польські улани, кілька років тому казаки зійшлися в бою з німецькою піхотою підсиленою бронетехнікою.

Вони атакували танки з гранатами та пляшками із запальною сумішшю. Перед ними стояло завдання прорватися в ряди німецьких танків, закидати їх гранатами спалити і знищити. Втрати були страшні, але вони це виконали,

– розповів військовий журналіст Олександр Шульман.

При цьому, поле бою біля Кущовської залишилося в руках Вермахту. Кіннота зазнала страшних жертв у битві за Москву. Саме там радянські генерали кидали в бій всіх кого можна було зібрати. Так 17 листопада 1941 року на німецькі позиції 106-ї дивізії Вермахта погарцювала 44-а монгольська дивізія.

Кавалерійський корпус Доватора

Коли говорять про успіх радянської кавалерії в період Другої світової, неодмінно згадують кінноту Лева Доватора. 3 тисячі його вершників із 2-го кавалерійського корпусу отримали наказ здійснити рейд по тилах Вермахта, щоб порушити лінію комунікації, нищити штаби, склади, лінії зв'язку.

Кавкорпус Доватора не мав з собою гармат. На озброєнні були шаблі, мосінки і 30 станкових кулеметів – тобто один на 10 осіб. Але і цих сил було достатньо, щоб впродовж 3 тижнів вносити хаос виринаючи у різних місцях, пройшовшись по німецьких тилах 150 кілометрів.



Радянський військовик Лев Доватор / Архівне фото

Доватор був із тих генералів, який пройшов по кар'єрній драбині з низів. Особисто виїжджав робити рекогностування місцевості, за що і поплатився. Під час одної такої розвідки він загинув потрапивши під вогонь кулемета.

Італійська армія: битва під Ізбушенськом

Одна із найбільш незаслужено обділених увагою армій Другої світової – італійська. Найчастіше про апеннінців говориться у світлі військових дій в Північній Африці, де в них не було великих перемог. Хоча, вони непогано воювали на Східному фронті.

Мусоліні прислав Corpo di spedizione italiana in Russia – експедиційний корпус: 10 дивізій творили 8-му італійську армію на Росії. Фашисти підтримували німецькі армії на південному Сталінградському напрямку, які пройшли південь України і зупинилися на правому березі Дону.

Цікаво Початок кінця Саддама Хусейна: як відбувалася наймасштабніша танкова битва

24 серпня 1942 року резервний полк "Савоя" прибув підтримати ослаблену ділянку фронту в районі містечка Ізбушенський. Не бажаючи атакувати сходу стратегічну висоту, італійці отаборилися на ніч. За цей час до їх позицій підійшли 3 батальйони стрільців сибірського полку.



Основне про битву під Ізбушенськом / Скриншот з відео

Вони окопалися, розраховуючи з нових позицій почати раптовий удар по італійцях на світанку. До табору "Савої" було менше кілометра. Плани помінялися, коли в степу перетнулися солдати нічної варти. Табір італійців почали обстрілювати з мінометів.

Командир кавалеристів Алессандро Касаго наказав сідлати коней. Командування радянської піхоти легковажно сподівалося, що "савойці" деморалізовані мінометним обстрілом. Радянських бійців підняли з окопів і повели в наступ. На зустріч їм вже збиралися італійські вершники.



Битва під Ізбушенськом / Архівне фото

"Савоя" з шаблями наголо понеслася на наступаючу піхоту, яка опинилася без прикриття своїх кулеметів. 600 кавалеристів спинити було важко. Один ескадрон вдарив з флангу інший у фронт. Сибіряки побігли. 150 загинули, 600 здались в полон. Їхні позиції зайняла Савоя.

В італійців було 35 загиблих. Один із них – капітан Сільвано Абба, бронзовий медаліст з п'ятибор'я Олімпіади 1936. В італійській історіографії цей епізод вважається прикладом бойового духу і звитяги армії.

Згодом на гербі кавалерійського полку "Савоя" з'явився золотий український тризуб, який символізує землі, де підрозділ провів доблесну операцію.



Гербі кавалерійського полку "Савоя" / Фото Wikipedia

У 1952 році за мотивами цих подій вийшов батальний фільм "Carica eroica".

Битва "Савої" під Ізбушинськом разом з атаками польської кавалерії та рейдами радянських ескадронів Доватора вважаються нині найвідомішими епізодами застосування кавалерії у часи Другої світової.

Сьогодення – військові США в Афганістані

Зараз роль кінноти повністю виконують машини. Танки для стрімких атак, бронетехніка і вертольоти для перевезення та літаки для розвідки. Щоправда, досі трапляються ситуації, коли коні стають військовим у пригоді.



Американські військові в Афганістані, 2001 рік / Фото The Wall Street Journal

Так, у 2001 році світ облетіли фото американських військових верхи в Афганістані. Їхньою місією був захист північних регіонів країни, де командос пересувався на конях, виконуючи місію консультантів між ворогуючими племінними угрупуваннями.

Про унікальну тактику грецької кінноти, деколонізацію Африки та заключні бої кавалеристів армії США під час Другої світової – дивіться у відео програми.