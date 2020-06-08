Нацистська Німеччина капітулювала в Другій світовій війні 7 травня 1945 року. Її солдати, техніка і ключова документація повністю перейшли в розпорядження союзних сил. Німеччина була серйозним суперником і ключовим було питання: чиї трофеї будуть більшими й кориснішими. Тому союзники почали полювання за вченими Третього Рейху.

Полювання спецслужб

Часто вони нагадували перегони, де можна було виграти головний приз, або втратити життя. Першими в гру вступили американські спецслужби. Завербовані ними нацистські уми поставили Америку на перше місце найпотужніших країн планети. Про це йдеться в програмі "Конфлікти" на 24 каналі.

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Зв'язок матеріальних цінностей і геніальних голів, які стояли за їхнім створенням розуміли й у Москві, і в Лондоні й у Вашингтоні. Вчені Третього Рейху були як кури, що несуть золоті яйця – отримати їх намагалися всі.

Гонитву за ними почало американське Об'єднане агентство з розвідки, британське МІ6 і радянське НКВД. Створювалися спеціальні загони для пошуку і виявлення колишніх вчених нації. Люди різних професій, знаючи що на них і так чекатиме трибунал – пропонували натомість свій розум.

Американська армія шукала нацистських військових інженерів. Спецслужби висували теорії, де б могли переховуватися нацисти. Розвідка мала навіть спеціальні групи, які роз'їжджали і вишукували потрібних людей,

– розповів письменник Стівен Варінг.

План генерала Вермахту Рейнхарда Гелена

В американських руках опинився генерал Вермахту Рейнхард Гелен, точніше – здався сам. Під час своєї служби, Гелен відповідав за аналітичний відділ дослідження Радянського Союзу. Перед тим, як Німеччина капітулювала, Рейнхард вирішив забезпечити собі надійне й безтурботне життя. Як аналітик, він розумів, що шанси опинитися в руках росіян доволі високі – вирішив зробити ставку на США.

Він зібрав своїх підданих і наказав зібрати всі можливі документи про Радянський Союз. Потім зробити копії й заховати всі ці папери в різних місцях. Він зробив це, щоб у майбутньому мати змогу поторгуватися із Західними країнами.

Коли Гелена привезли в США на допит, він одразу ж виклав карти на стіл. Мовляв, я досліджував СРСР, я знаю все про комунізм і маю практично всі дані про "совєтів". Тому нациста долучили до рядів своєї агентури. Натомість інформацію, про високу посаду колишнього генерала Вермахта, американці засекретили.

Катуючи полонених радянських військових, Гелен давав їм право вибирати між життям і смертю. В обмін на співпрацю в інтересах Америки, колишні посадовці Третього Рейху отримували квиток у нове життя. Їхнє минуле було засекречене. Вони отримували нові можливості, а їхні сім'ї перевозили в Штати.

Я не побачив у цьому аморальних намагань американських військових, чи якихось намагань приховати нацистське минуле вчених. Вони зробили це тільки тому що так треба було для Америки,

– зазначив представник Міністерства юстиції США Елі Розенбаум.

Список Озенберга

Уся ця витівка із вербуванням нацистів почалася на початку 1940 років. Гітлер не очікував що війна затягнеться і відправив на фронт багатьох вчених. Але 1943 року, у зв'язку із затяжною війною, німецький вчений інженер Озенбер склав список тих, кого варто відновити на наукових посадах, щоби працювали на "благо" Третього Рейху.

У березні 1945 року список Озенберга знайшов у туалеті лаборант Боннського університету. Список спочатку потрапив у руки агентів МІ6, а звідти його передали американській армії.

Список Озенберга / фото Warspot

Пізніше, список потрапив у руки американського Об'єднаного агенства з розвідки. Вони і сформували список вчених, за якими полював Пентагон. Почалася масштабна операція під кодовою назвою "Скріпка". Мета операції – влаштувати колишніх нацистських вчених на американські заводи. Головне завдання – робота у сфері пароводяної кислоти.

За планом, вони мали розробляти зброю для армії: модернізовувати бронетехніку, створювати нові ракети, бомби й навіть біологічну зброю. Для науковців, привезених із Німеччини, виділили окреме місце в Техасі. У список потрапили інженери, винахідники, хіміки, аналітики й навіть лікарі. Штати встигли позабирати собі найкращих. Хоче, за даними американських істориків, щонайменше 1000 вчених перевезли в Москву.

Убертус Штрукгольд

Серед тих, хто працював на Америку, був Убертус Штрукгольд. Німецький медичний дослідник і начальник аеромедичних досліджень Люфтваффе. З одного боку, його можна назвати геніальним – батько й першовідкривач космічної медицини. З іншого – у нього на совісті були експерименти на людях і 300 душ, які не вижили після його дослідів.

Убертус Штрукгольд / Скриншот із відео

Одна з останніх розробок Третього Рейху – надзвукові літаки. Із самого початку літати на них було практично нереально через перенавантаження – пілоти би просто померли.

Убертус Штрукгольд набирав із таборів полонених євреїв і ставив на них досліди. З 200 експериментів, щонайменше 70 євреїв загинули. Як результат – світ дізнався, що для таких польотів потрібна киснева маска і спеціально обладнана кабіна літака.

Та навіть після всіх експериментів, він спокійно продовжив і життя й кар'єру в Штатах. Спочатку Убертус Штрукгольд і 30 його підопічних разом працювали в школі авіаційної медицини в техаському Сан Антоніо. Зробивши успішну кар'єру там, його перевели в НАСА. Міністерство Юстиції тричі відкривало проти нього справу за військові злочини, але через відсутність доказів їх одразу ж закривали.

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Масштабні проєкти

У кінці 1940-х американські спецслужби тримали на контролі вже 2 масштабні проєкти. Перший – німецьких вчених, які розробляли зброю для США. Другий – мережу шпигунів, яку очолив колишній генерал Вермахту Рейнхард Гелен.

У рамках операції зі спостереження за Радянським Союзом, Гелена відправили до Берліну. Там він мав спостерігати за переміщенням "совєтів" у Східній Європі і в окупованому Берліні особливо. Американська армія в умовах Холодної Війни гострила ножі. У Білому домі розуміли, що за "совєти" теж треба слідкувати.

"Організація Гелена"

Перебуваючи в Німеччині Рейнхард Гелен організував там свою мережу шпигунів. Пізніше вона стане відома світу під назвою "Організація Гелена". Його агентура збирала дані про радянські війська на всіх кордонах Східної Європи.

Рейнхард Гелен / Фото Wikimedia

Але була проблема – у Німеччині за Рейнхардом американці не дуже пильно стежили. А тому у свою організацію він набирав колишніх нацистів: наглядачів концтаборів, катів, офіцерів і навіть генералів. Однак, Пентагон це вже мало цікавило.

До середини 1950-х Гелен передав у США мільйони повідомлень про пересування радянських військових. Практично в кожній телеграмі він попереджав Штати про те, що Москва готує армію до війни. Якої – поки невідомо. Коли за справу взялося ЦРУ, то виявило, 90% інформації, яку надавав Гелен – придумана. Але діяти вже було пізно. У гру ступив уряд ФРН і 1955 року Берлін створив свою спецслужбу. Рейнхард Гелен люб'язно зарекомендував себе як експерта в дослідженні комунізму.



Служба зовнішньої розвідки / Скриншот з відео

► Отто Амброс

Крім Гелена в списку американських спецслужб залишилися ще сотні інших нацистських спеців. Серед яких – Отто Амброс, головний хімік Гітлера. Під час Нюрнберзького процесу його кинули за ґрати на 8 років. Але його витяг Пентагон, завербувавши на бік спецслужб. Амброс співпрацював з американськими відомствами в питаннях хімічної та біологічної зброї.



Отто Амброс / Скриншот з відео

► Курт Бломе

А ще, на Штати працював Курт Бломе. Депутат Рейхстагу й голова Імперської дослідницької ради з питань спадковості й расової чистоти. Під його керівництвом проводилися випробування біологічної зброї на ув'язнених євреях.

У гонитву за розумом росіяни отримали приблизно 1000 вчених, британці майже 500. Та справжній успіх – за американцями.

Як полювання за інтелектом дозволило Штатам здобути перше місце в ракетобудівництві та як нацисти стали батьками-засновниками протиракетної оборони Пентагону – читайте в другій частині програми.