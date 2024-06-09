Один из таких черных "Шахедов" во время прошлой атаки украинским защитникам удалось сбить в Днепропетровской области. Дрон-камикадзе приземлили в поле, а фотографию – опубликовали в сети.
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В сети показали сбитый черный "Шахед"
Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в сети опубликовал сбитый черный "Шахед". Украинские защитники неба приземлили его во время атаки в ночь на 8 июня.
Это один из вражеских "Шахедов", который ночью летел атаковать наши города,
– подписал Лукашук фото.
Сбитый черный "Шахед" в Днепропетровской области / Фото: Николай Лукашук
Глава облсовета отметил, что черные дроны-камикадзе очень трудно обнаружить ночью. Лукашук добавил, что россияне намеренно красят "Шахеды" в темный цвет, чтобы усложнить работу ПВО.
И наши защитники отрабатывают по максимуму. Каждый уничтоженный российский "Шахед" – это десятки спасенных жизней. Каждый перехваченный дрон – это доказательство того, что наши ребята непобедимы. Спасибо им за защиту,
– поблагодарил Лукашук.
Атака "Шахедами" в ночь на 8 июня
- В ночь на 8 июня оккупанты традиционно атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Об угрозе в Воздушных силах предупредили за несколько минут до полуночи.
- Взрывы в ночь на 8 июня раздавались в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
- Утром 8 июня Воздушные силы сообщили: враг запустил 13 дронов-камикадзе с традиционных направлений – мыса Чауда в Крыму и с территории Курской области. Украинские защитники дали мощный отпор врагу и сбили 9 "Шахедов".
- Кроме того, в ночь на 8 июня российские военные также запускали авиационную ракету Х-59. Ее также удалось сбить украинским защитникам.