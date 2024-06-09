Один из таких черных "Шахедов" во время прошлой атаки украинским защитникам удалось сбить в Днепропетровской области. Дрон-камикадзе приземлили в поле, а фотографию – опубликовали в сети.

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В сети показали сбитый черный "Шахед"

Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в сети опубликовал сбитый черный "Шахед". Украинские защитники неба приземлили его во время атаки в ночь на 8 июня.

Это один из вражеских "Шахедов", который ночью летел атаковать наши города,

– подписал Лукашук фото.



Сбитый черный "Шахед" в Днепропетровской области / Фото: Николай Лукашук

Глава облсовета отметил, что черные дроны-камикадзе очень трудно обнаружить ночью. Лукашук добавил, что россияне намеренно красят "Шахеды" в темный цвет, чтобы усложнить работу ПВО.

И наши защитники отрабатывают по максимуму. Каждый уничтоженный российский "Шахед" – это десятки спасенных жизней. Каждый перехваченный дрон – это доказательство того, что наши ребята непобедимы. Спасибо им за защиту,

– поблагодарил Лукашук.

Справка. Оккупанты начали красить "Шахеды" в черный цвет в конце 2023 года. Как неоднократно объясняли в ВСУ, враг стремится усложнить работу мобильных огневых групп. которые ориентируются акустически и с помощью прожекторов, а сбить черный БпЛА в черном небе – задача сверхсложная.

Атака "Шахедами" в ночь на 8 июня