Черный август для России: почему США еженедельно налагают новые санкции на РФ

Все замерли в ожидании, так как финансовый и политический мир сегодня приковали внимание к официальному Вашингтону. Там третий день подряд занимаются вопросом усиления давления на Кремль. 22 августа под удар попали нефтегазовые компании за торговлю с Северной Кореей, а также Москву накажут за использование химического оружия в Великобритании.

Наказать Россию за использование химического оружия США и ЕС должны уже 22 августа, так как именно на этот день анонсировали начало первого этапа санкций, если Кремль не допустит международных инспекторов к объектам, где разрабатывали нервно-паралитическое вещество "Новичок". Россия на это не отреагировала.

Читайте также: Меркель могла поставить Путину ультиматум

Отметим, что окончательный перечен ограничений еще никто не видел. Приоткрыли завесу американские СМИ, которые пишут, что в Россию запретят экспортировать электронную технику и детали двойного назначения, которые можно использовать в оборонной сфере.

Если же и после этого Москва не откажется от химического оружия, то уже в ноябре стартует второй этап санкций. В частности, российским авиакомпаниям могут запретить летать в США. Однако, все это по экономике сильно не ударит. А если и пострадают отдельные предприятия, то Кремль профинансирует их потери. Как сделали, например, весной с металлургическими предприятиями Олега Дерипаски, которому выделили из бюджета около 1,5 миллиона долларов на спасение.

Читайте также: Что будет происходить в России в случае введения новых санкций со стороны США

Проблем будет больше, если осенью американцы признают Россию страной, которая способствует незаконным финансовым потокам и вмешивается в выборы. Законопроект уже лежит в Конгрессе США. Рассмотреть его планируют в сентябре. И если примут, то инвесторам запретят покупать российские государственные облигации. То есть, перекроют доступ России ко внешним заимствованиям.

Если ты иностранный инвестор, то после этого закона ты не сможешь принимать участие в рыночном размещении государственного долга России. То есть выйти и привлечь деньги, еврооблигации во всем мире Россия просто физически не сможет,

– отметил финансовый аналитик Сергей Фурса.

Еще хуже будет, если санкции наложат на российские государственные банки – Сбербанк и ВТБ. Им планируют запретить использовать в бизнесе американский доллар.

Конечно, на этом фоне рубль может показать около 75 рублей за доллар легко. Что касается банков, то конечно они потеряют значительную часть прибыли. Но, опять таки, Российское правительство на первом этапе, там год-два, помогут им через бюджетные каналы,

– сказал научный сотрудник польского института повышения квалификации PIASt Владислав Иноземцев.

В Кремле о таких перспективах знают. Потому готовятся к ней. Центральный банк скупает валюту в резервы. Они за 18-й год выросли на 15 миллиардов долларов. на фоне этого, а также из-за паники, спровоцированной санкциями, рубль девальвировал с 56 до 68 за доллар только за последние 4 месяца. Но риски растут, поэтому Кремль пошел дальше. Российские власти решили отбирать часть доходов у бизнеса и направлять эти средства на финансирование государственных программ.

Все, что касается инициативы о том, чтобы изъять полтриллиона прибыли за прошлый год с компаний по нефтехимии и металлургов, это пугает российский бизнес гораздо больше, чем все возможные западные санкции,

– рассказал Владислав Иноземцев.

С начала 17 года власти США ввели санкции в отношении 220 российских компаний и персон. Список санкций в отношении России будет усиливаться еще и за военные действия на территории Украины и Сирии.