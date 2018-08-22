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Чорний серпень для Росії: чому США щотижня накладають нові санкції на РФ

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Всі завмерли в очікуванні, адже фінансовий та й політичний світ сьогодні прикували увагу до офіційного Вашингтону. Там третій день поспіль опікуються питанням посилення тиску на Кремль. 22 серпня під удар потрапили нафтогазові компанії за торгівлю із Північною Кореєю, а також покарають Москву за використання хімічної зброї у Великобританії.

Карати Росію за використання хімічної зброї США та ЄС мають вже від 22 серпня, адже саме на цей день анонсували початок першого етапу санкцій, якщо Кремль не допустить міжнародних інспекторів до об'єктів, де розробляли нервово-паралітичну речовину "Новачок". Росія на це не відреагувала.

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Зазначимо, що остаточного переліку обмежень ще ніхто не бачив. Привідкрили завісу американські ЗМІ, що пишуть, що до Росії заборонять експортувати електронну техніку та деталі подвійного призначення, які можна використовувати в оборонній сфері.

Якщо ж і після цього Москва не відмовиться від хімічної зброї, то вже у листопаді стартує другий етап санкцій. Зокрема, російським авіакомпаніям можуть заборонити літати до США. Однак, по все це по економіці сильно не вдарить. А якщо й постраждають окремі підприємства, то Кремль профінансує їхні втрати. Як зробили, наприклад, навесні із металургійними підприємствами Олега Дерипаски, якому виділили із бюджету близько 1,5 мільйона доларів на порятунок.

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Проблем буде більше, якщо восени американці визнають Росію країною, що сприяє незаконним фінансовим потокам та втручається у вибори. Законопроект вже лежить у Конгресі США. Розглянути його планують у вересні. І якщо приймуть, то інвесторам заборонять купувати російські державні облігації. Тобто, перекриють доступ Росії до зовнішніх запозичень.

Якщо ти іноземний інвестор, то після цього закону, ти не зможеш приймати участь у ринковому розміщенні державного боргу Росії. Тобто вийти і залучити гроші, єврооблігації у всьому світі Росія просто фізично не зможе,
– зазначив фінансовий аналітик Сергій Фурса.

Ще гірше буде, якщо санкції накладуть на російські державні банки – Сбербанк та ВТБ. Їм планують заборонити використовувати в бізнесі американський долар.

Звичайно, на цьому тлі рубль може показати близько 75 рублів за долар легко. Що стосується банків, то звичайно вони втратять значну частину прибутку. Але, знову таки, Російський уряд на першому етапі, там рік-два, допоможуть їм через бюджетні канали,
– сказав науковий співробітник польського інституту підвищення кваліфікації PIASt Владислав Іноземцев.

У Кремлі про такі перспективи знають.Тож готуються до неї. Центральний банк скуповує валюту у резерви. Вони за 18-й рік зросли на 15 мільярдів доларів. на фоні цього, а також через паніку спровоковану санкціями рубль девальвував з 56 до 68 за долар лише за останні 4 місяці. Але ризики ростуть, тож Кремль пішов далі. Російська влада вирішила відбирати частину прибутків у бізнесу і спрямовувати ці кошти на фінансування державних програм.

Все, що стосується ініціативи про те, щоб вилучити півтрильйона прибутку за минулий рік з компаній з нафтохімії та металургів, це лякає російський бізнес набагато більше, ніж всі можливі західні санкції,
– розповів Владислав Іноземцев.

З початку 17 року влада США ввела санкції відносно 220 російських компаній та персон. Список санкцій щодо Росії буде посилюватися ще й через воєнні дії на території України та Сирії.

Автор: Леся Виговська
Теги: Новини Росії Новини політики Санкції Новини США
Джерело: 24 канал
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