16:12
22 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
23°C 14°C
  • четвер
    23°C 11°C
  • п'ятниця
    27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда керує картонним роботом. Жириновський дає уроки англійської
Вєсті Кремля
21:16, 21 серпня
Вєсті.UA. Поплавський подався в лікарі. Медіаімперія Медведчука
Вєсті.UA
21:02, 21 серпня
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Меркель могла поставити Путіну ультиматум

1531 Читать новость на русском
Росія не проти продовжити переговори з США по Україні?
Росія не проти продовжити переговори з США по Україні? / 24 канал

Ангела Меркель могла поставити Володимиру Путіну певний ультиматум, і це могло спричинити згоду Москви на проведення чергової зустрічі спецпредставника США Волкера і Суркова. Не виключено, що вони можуть домовитися про місію ООН.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Сергій Постоловський.

Читайте також: Меркель і Путін: про очікування і сюрпризи переговорів

Як наголошує експерт, під час зустрічі Меркель і Путіна окремо обговорювалося питання України. Не стільки Криму, як Донбасу.

Можливо, Меркель окреслила Путіну певні ризики, пов’язані з будівництвом "Північного потоку-2". Точніше, його зриву, якщо Росія не погодиться піти на поступки щодо України. Канцлер Німеччини могла поставити ультиматум про введення більш жорстких точкових санкцій, які битимуть не так по Росії, як по оточенню Путіна. Тому з’явилася заява Москви про зустріч Волкера і Суркова,
– вважає Постоловський.

Політолог з високою імовірністю оцінює можливість такої зустрічі восени цього року. Але її результативність залежатиме від бажання Росії іти на поступки. Як зауважує Постоловський, говоритимуть Волкер і Сурков про санкційний режим. 21 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії через її вороже кібервтручання. Крім того, раніше 24 канал повідомляв, що 22 серпня США запровадять нові санкції проти Кремля через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Плюс 21 серпня Конгрес закликав ще більше посилити тиск на Росію.

"Не виключено, що навесні 2019 року можна очікувати певний формат миротворчої місії на Донбасі. Хоча знову питання з форматом. Росія просуватиме свою версію: наявність у її складі російського контингенту чи країн – сателітів РФ. Щодо розташування, може бути компромісний варіант: поступове просування від лінії розмежування до україно-російського кордону", – зауважує Сергій Постоловський.

За його словами, Волкер і Сурков говоритимуть про мандат місії ОБСЄ. Волкер нещодавно різко висловився, заявивши, що Росія блокує розширення моніторингової місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні через те, що хоче приховати факт надсилання в регіон зброї і військових.

Також вони обговорюватимуть обмін військовополоненими і звільнення українських заручників. Можливі, вважає експерт, певні поступки з боку Росії щодо військовополонених, хоча Москва наполягатиме на обміні всіх на всіх. Щодо політв’язнів теж можливі домовленості. Втім, наголошує Постоловський, все залежить від бажання Росії домовлятися.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що спецпредставник Державного департаменту США з питань Україною Курт Волкер і помічник президента Росії Владислав Сурков проведуть нову зустріч в недалекому майбутньому.

Як відомо, Волкер і Сурков зустрічалися чотири рази: 21 серпня 2017 року в Мінську; 7 жовтня і 13 листопада 2017 року – в Белграді; 26 січня 2018 року в Дубаї.

Теги: Новини України Санкції Новини політики Північний потік-2 Новини США Війна на Донбасі Курт Волкер Миротворчий контингент
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Бунт у "ДНР": особиста охорона хоче втекти від Захарченка
сьогодні, 15:02 Бунт у "ДНР": особиста охорона хоче втекти від Захарченка
Олексій Чибісов
Невыученные уроки: почему Украина не среагировала на российско-грузинскую войну
сьогодні, 13:00 Невыученные уроки: почему Украина не среагировала на российско-грузинскую войну
Павло Казарін
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
сьогодні, 11:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
Военный парад – это карго-культ по совку, или Почему его не стоит проводить в Киеве
сьогодні, 12:02 Военный парад – это карго-культ по совку, или Почему его не стоит проводить в Киеве
Ілля Кенігштейн
Останні дні Сонячної системи, або Як "помиратиме" Земля
сьогодні, 11:03 Останні дні Сонячної системи, або Як "помиратиме" Земля
Борис Немировський
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)
 1 грудня 2013 , 17:35 12
В УПЛ пояснили, чому досі не змінили назви Дніпропетровська і Кіровограда
 22 липня 2016 , 13:19
Динамо віддало форварда в оренду
 2 серпня , 21:42
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук