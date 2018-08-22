Меркель могла поставити Путіну ультиматум

Ангела Меркель могла поставити Володимиру Путіну певний ультиматум, і це могло спричинити згоду Москви на проведення чергової зустрічі спецпредставника США Волкера і Суркова. Не виключено, що вони можуть домовитися про місію ООН.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Сергій Постоловський.

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Як наголошує експерт, під час зустрічі Меркель і Путіна окремо обговорювалося питання України. Не стільки Криму, як Донбасу.

Можливо, Меркель окреслила Путіну певні ризики, пов’язані з будівництвом "Північного потоку-2". Точніше, його зриву, якщо Росія не погодиться піти на поступки щодо України. Канцлер Німеччини могла поставити ультиматум про введення більш жорстких точкових санкцій, які битимуть не так по Росії, як по оточенню Путіна. Тому з’явилася заява Москви про зустріч Волкера і Суркова,

– вважає Постоловський.

Політолог з високою імовірністю оцінює можливість такої зустрічі восени цього року. Але її результативність залежатиме від бажання Росії іти на поступки. Як зауважує Постоловський, говоритимуть Волкер і Сурков про санкційний режим. 21 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії через її вороже кібервтручання. Крім того, раніше 24 канал повідомляв, що 22 серпня США запровадять нові санкції проти Кремля через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Плюс 21 серпня Конгрес закликав ще більше посилити тиск на Росію.

"Не виключено, що навесні 2019 року можна очікувати певний формат миротворчої місії на Донбасі. Хоча знову питання з форматом. Росія просуватиме свою версію: наявність у її складі російського контингенту чи країн – сателітів РФ. Щодо розташування, може бути компромісний варіант: поступове просування від лінії розмежування до україно-російського кордону", – зауважує Сергій Постоловський.

За його словами, Волкер і Сурков говоритимуть про мандат місії ОБСЄ. Волкер нещодавно різко висловився, заявивши, що Росія блокує розширення моніторингової місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні через те, що хоче приховати факт надсилання в регіон зброї і військових.

Також вони обговорюватимуть обмін військовополоненими і звільнення українських заручників. Можливі, вважає експерт, певні поступки з боку Росії щодо військовополонених, хоча Москва наполягатиме на обміні всіх на всіх. Щодо політв’язнів теж можливі домовленості. Втім, наголошує Постоловський, все залежить від бажання Росії домовлятися.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що спецпредставник Державного департаменту США з питань Україною Курт Волкер і помічник президента Росії Владислав Сурков проведуть нову зустріч в недалекому майбутньому.



Як відомо, Волкер і Сурков зустрічалися чотири рази: 21 серпня 2017 року в Мінську; 7 жовтня і 13 листопада 2017 року – в Белграді; 26 січня 2018 року в Дубаї.