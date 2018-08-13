Назвали нові лицемірні дії Росії на Донбасі

Російська Федерація блокує розширення спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні на Донбасі через те, що хоче приховати факт надсилання в регіон зброї і військових.

Про це заявив спецпредставник держдепу США з питань України Курт Волкер у Twitter.

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За його словами, згідно з Мінськими угодами Росія має допустити місію ОБСЄ до неконтрольованої ділянки кордону на Донбасі.

Росія послідовно блокує розширення місії ОБСЄ на кордоні, а підконтрольні їй сили заважають СMM надійно стежити за кордоном, оскільки вона надсилає до України війська, зброю та матеріали. При цьому вона стверджує, що це "внутрішній" конфлікт і наводить лицемірні аргументи щодо Мінських угод,

– наголосив чиновник.

Також спецпредставник США зауважив, що Росія використовує неконтрольований кордон для підтримки конфлікту на Донбасі.

Дипломат підкреслив, що якби Кремль хотів миру для України, то продемонстрував би добру волю до цього шляхом співпраці з міжнародною спільнотою щодо контролю за кордоном.

"Це дозволяється в рамках Мінських угод. Стаття 9 стосується відновлення контролю за кордоном українського уряду наступного дня після місцевих виборів, а не міжнародного моніторингу або спроб запобігти незаконному постачанню військ і техніки (яка має бути відведена в рамках "Мінська")" – додав Волкер.

Russia consistently blocks expansion of OSCE border mission and its forces prevent SMM from reliably monitoring border as it sends troops, arms, and supplies into Ukraine; all while claiming it’s an “internal” conflict and spouting disingenuous arguments about Minsk agrmts. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 12 августа 2018 г.

Нагадаємо, раніше Курт волкер заявляв, що Росія та її війська регулярно перешкоджають роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території Донбасу. Такими діями Москва намагається приховати від світу наслідки катастрофи, до якої призвели її дії в окупованих районах Донеччини і Луганщини.