Назвали новые лицемерные действия России на Донбассе

Российская Федерация блокирует расширение специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на российско-украинской границе на Донбассе из-за того, что хочет скрыть факт отправки в регион оружия и военных.

Об этом заявил спецпредставитель госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в Twitter.

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По его словам, согласно Минским соглашениям Россия должна допустить миссию ОБСЕ к неконтролируемому участку границы на Донбассе.

Россия последовательно блокирует расширение миссии ОБСЕ на границе, а подконтрольные ей силы мешают СMM надежно следить за границей, поскольку она направляет в Украину войска, оружие и материалы. При этом она утверждает, что это "внутренний" конфликт и приводит лицемерные аргументы относительно Минских соглашений,

– отметил чиновник.

Также спецпредставитель США отметил, что Россия использует неконтролируемую границу для поддержки конфликта на Донбассе.

Дипломат подчеркнул, что если бы Кремль хотел мира для Украины, то продемонстрировал бы добрую волю к этому путем сотрудничества с международным сообществом по контролю за границей.

"Это разрешается в рамках Минских соглашений. Статья 9 касается восстановления контроля за границей украинского правительства на следующий день после местных выборов, а не международного мониторинга или попыток предотвратить незаконную поставку войск и техники (которая должна быть отведена в рамках "Минска")", – добавил Волкер.

Russia consistently blocks expansion of OSCE border mission and its forces prevent SMM from reliably monitoring border as it sends troops, arms, and supplies into Ukraine; all while claiming it’s an “internal” conflict and spouting disingenuous arguments about Minsk agrmts. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 12 августа 2018 г.

Напомним, ранее Курт Волкер заявлял, что Россия и ее войска регулярно препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Донбасса. Такими действиями Москва пытается скрыть от мира последствия катастрофы, к которой привели ее действия в оккупированных районах Донетчины и Луганщины.