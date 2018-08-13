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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Назвали новые лицемерные действия России на Донбассе

219 Читати новину українською
Россия блокирует расширение миссии ОБСЕ на Донбассе
Россия блокирует расширение миссии ОБСЕ на Донбассе / Фото из открытых источников

Российская Федерация блокирует расширение специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на российско-украинской границе на Донбассе из-за того, что хочет скрыть факт отправки в регион оружия и военных.

Об этом заявил спецпредставитель госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в Twitter.

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По его словам, согласно Минским соглашениям Россия должна допустить миссию ОБСЕ к неконтролируемому участку границы на Донбассе.

Россия последовательно блокирует расширение миссии ОБСЕ на границе, а подконтрольные ей силы мешают СMM надежно следить за границей, поскольку она направляет в Украину войска, оружие и материалы. При этом она утверждает, что это "внутренний" конфликт и приводит лицемерные аргументы относительно Минских соглашений,
– отметил чиновник.

Также спецпредставитель США отметил, что Россия использует неконтролируемую границу для поддержки конфликта на Донбассе.

Дипломат подчеркнул, что если бы Кремль хотел мира для Украины, то продемонстрировал бы добрую волю к этому путем сотрудничества с международным сообществом по контролю за границей.

"Это разрешается в рамках Минских соглашений. Статья 9 касается восстановления контроля за границей украинского правительства на следующий день после местных выборов, а не международного мониторинга или попыток предотвратить незаконную поставку войск и техники (которая должна быть отведена в рамках "Минска")", – добавил Волкер.

Напомним, ранее Курт Волкер заявлял, что Россия и ее войска регулярно препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Донбасса. Такими действиями Москва пытается скрыть от мира последствия катастрофы, к которой привели ее действия в оккупированных районах Донетчины и Луганщины.

Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Минские договоренности ОБСЕ Курт Волкер
Источник: 24 Канал
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