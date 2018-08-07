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Россия блокирует миссию ОБСЕ на Донбассе: Волкер назвал причину

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Россия блокирует миссию ОБСЕ на Донбассе
Россия блокирует миссию ОБСЕ на Донбассе / Фото из открытых источников

Российская Федерация и ее войска регулярно препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Донбасса.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер в своем Twitter.

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По его словам, Москва пытается скрыть от мира последствия катастрофы, к которой привели ее действия в оккупированных районах Донецкой и Луганской области.

Россия и ее силы постоянно блокируют СММ ОБСЕ, нарушая свои обязательства. Россия не хочет, чтобы мир увидел, что она создала гуманитарную, экономическую и экологическую катастрофу на Донбассе,
– подчеркнул Волкер.

Также, спецпредставитель Госдепа дал ссылку на твит с отчетом СММ ОБСЕ.

"Членов специальной мониторинговой миссии снова остановили при въезде в неконтролируемый украинским правительством Новоазовск. За последний месяц нашему свободному передвижению препятствовали около 40 раз в южных частях неконтролируемых правительством территорий", – говорится в отчете.

 

Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Война на Донбассе ОБСЕ Курт Волкер
Источник: 24 Канал
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