Росія блокує місію ОБСЄ на Донбасі: Волкер назвав причину

Російська Федерація та її війська регулярно перешкоджають роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території Донбасу.

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер у своєму Twitter.

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За його словами, Москва намагається приховати від світу наслідки катастрофи, до якої призвели її дії в окупованих районах Донеччини і Луганщини.

Росія і її сили постійно блокують СММ ОБСЄ, порушуючи свої зобов'язання. Росія не хоче, щоб світ побачив, що вона створила гуманітарну, економічну і екологічну катастрофу на Донбасі,

– наголосив Волкер.

Також, спецпредставник Держдепу дав посилання на твіт зі звітом СММ ОБСЄ.

"Членів спеціальної моніторингової місії знову зупинили при в'їзді в неконтрольований українським урядом Новоазовськ. За останній місяць нашій свободі пересування перешкоджали близько 40 разів в південних частинах неконтрольованих урядом територій", – йдеться у звіті.