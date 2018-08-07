Частині України загрожує екологічна катастрофа через відстійник отруйних відходів під Горлівкою

Майже на самій лінії фронту на Донбасі, в контрольованому Україною селищі Новгородське поблизу Горлівки, під загрозою прориву опинився відстійник отруйних відходів Торецького фенольного заводу. Через постійні обстріли та вибухи дамба озера завглибшки приблизно у 15 метрів починає просідати, тому потребує постійного підсипання.

Про це повідомляє "Донбас Реалії".

Видання зазначило, що в кінці липня на березі відстійника з більш ніж 300 тисячами тонн отруйних відходів утворилася тріщина. Після домовленості про припинення бойових дій для проведення ремонтних робіт, 25 липня, трапився новий обстріл. Проте осколків не виявили, адже снаряд повністю пішов у шлам (мул).

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За інформацією керівництва Торецького фенольного заводу, що поки небезпеки для довкілля немає – витоку з озера в ґрунтові води не зафіксовано.

Проте на заводі визнають, що в результаті витоку хімікати по річці Кривий Торець потраплять у Сіверський Донець, звідти – в Дон і в Азовське море. А це загрожує не тільки евакуацією десятків тисяч людей на місці, але й екологічною катастрофою в регіоні.

Додамо, що раніше Міністерство з питань окупованих територій внесло Фенольний завод до групи потенційного ризику аж до евакуації людей. На дорозі до заводу чергує патруль моніторингової місії ОБСЄ. Ремонт ведуть під наглядом українських військових і представників української сторони в СЦКК.

До слова, катастрофічним є також екологічний стан в окупованому Криму, адже більша частина півострова знищена посухою через нестачу води.