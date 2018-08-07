13:52
7 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конкурент Лаврова. Нові докази двійників Путіна
Вєсті Кремля
21:12, 6 серпня
Вєсті.UA. Нова суперсила Ляшка. Секрети заробітку Насірова
Вєсті.UA
20:35, 6 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Частині України загрожує екологічна катастрофа через відстійник отруйних відходів під Горлівкою

711 Читать новость на русском
Відстійник отруйних відходів Торецького фенольного заводу перебуває під загрозою прориву
Відстійник отруйних відходів Торецького фенольного заводу перебуває під загрозою прориву / Ілюстративне фото

Майже на самій лінії фронту на Донбасі, в контрольованому Україною селищі Новгородське поблизу Горлівки, під загрозою прориву опинився відстійник отруйних відходів Торецького фенольного заводу. Через постійні обстріли та вибухи дамба озера завглибшки приблизно у 15 метрів починає просідати, тому потребує постійного підсипання.

Про це повідомляє "Донбас Реалії".

Видання зазначило, що в кінці липня на березі відстійника з більш ніж 300 тисячами тонн отруйних відходів утворилася тріщина. Після домовленості про припинення бойових дій для проведення ремонтних робіт, 25 липня, трапився новий обстріл. Проте осколків не виявили, адже снаряд повністю пішов у шлам (мул).

Читайте також: На околиці Хмельницького знайшли контейнер із радіоактивною речовиною: подробиці

За інформацією керівництва Торецького фенольного заводу, що поки небезпеки для довкілля немає – витоку з озера в ґрунтові води не зафіксовано.

Проте на заводі визнають, що в результаті витоку хімікати по річці Кривий Торець потраплять у Сіверський Донець, звідти – в Дон і в Азовське море. А це загрожує не тільки евакуацією десятків тисяч людей на місці, але й екологічною катастрофою в регіоні.

Додамо, що раніше Міністерство з питань окупованих територій внесло Фенольний завод до групи потенційного ризику аж до евакуації людей. На дорозі до заводу чергує патруль моніторингової місії ОБСЄ. Ремонт ведуть під наглядом українських військових і представників української сторони в СЦКК.

До слова, катастрофічним є також екологічний стан в окупованому Криму, адже більша частина півострова знищена посухою через нестачу води.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Надзвичайні ситуації Горлівка Екологія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Пол Манафорт: уроки для украинских лоббистов
сьогодні, 12:01 Пол Манафорт: уроки для украинских лоббистов
Катерина Одарченко
Маестро на всі руки: легендарному солісту Iron Maiden Брюсу Дікінсону – 60!
сьогодні, 10:01 Маестро на всі руки: легендарному солісту Iron Maiden Брюсу Дікінсону – 60!
Анатолій Яворський
Что делать, если ваш ребенок не поступил в университет в этом году
сьогодні, 08:44 Что делать, если ваш ребенок не поступил в университет в этом году
Володимир Співаковський
Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
6 серпня, 23:00 Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
Сергій Лещенко
Синдром ноги коня Щорса, або Як Кличко заплутався в історії України
6 серпня, 22:01 Синдром ноги коня Щорса, або Як Кличко заплутався в історії України
Михайло Поживанов
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Будемо працювати з Трампом, – у Порошенка відреагували на результати виборів у США
 9 листопада 2016 , 11:45 1
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Український легіонер може перейти в "Зорю", "Барселона" востаннє так провалювалась 11 років тому
 4 жовтня 2016 , 09:55
Одразу два українські клуби проведуть товариський матч з польською командою
 31 грудня 2017 , 20:57
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук