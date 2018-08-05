На околиці Хмельницького знайшли контейнер із радіоактивною речовиною: подробиці
На початку серпня на околиці Хмельницького знайшли транспортний контейнер із радіоактивною речовиною. Його передали на тимчасове зберігання до Хмельницької АЕС.
Про це інформує прес-служба Державної інспекції ядерного регулювання України.
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За отриманою Держатомрегулювання інформацією, на початку серпня 2018 року на околиці міста Хмельницький був знайдений транспортний контейнер УКТ-Д11. Всередині цього контейнеру був інший транспортний контейнер типу КЗ, біологічний захист якого виготовлено зі збідненого урану,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що потужність еквівалентної дози контейнера з урану становила 16,8 мікрозівертів на годину на поверхні та 0,70 мікрозівертів на годину на відстані 1 метра.
Так, після проведення дозиметричного обстеження було прийнято рішення направити ці вироби на тимчасове зберігання до Хмельницької АЕС. Пізніше контейнери перевезуть до Київського державного міжобласного спеціального комбінату.
Як повідомляють в організації, фахівці не виявили радіоактивного забруднення поверхні об’єкту та навколишнього середовища.