На околиці Хмельницького знайшли контейнер із радіоактивною речовиною: подробиці

На початку серпня на околиці Хмельницького знайшли транспортний контейнер із радіоактивною речовиною. Його передали на тимчасове зберігання до Хмельницької АЕС.

Про це інформує прес-служба Державної інспекції ядерного регулювання України.

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За отриманою Держатомрегулювання інформацією, на початку серпня 2018 року на околиці міста Хмельницький був знайдений транспортний контейнер УКТ-Д11. Всередині цього контейнеру був інший транспортний контейнер типу КЗ, біологічний захист якого виготовлено зі збідненого урану,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потужність еквівалентної дози контейнера з урану становила 16,8 мікрозівертів на годину на поверхні та 0,70 мікрозівертів на годину на відстані 1 метра.

Так, після проведення дозиметричного обстеження було прийнято рішення направити ці вироби на тимчасове зберігання до Хмельницької АЕС. Пізніше контейнери перевезуть до Київського державного міжобласного спеціального комбінату.

Як повідомляють в організації, фахівці не виявили радіоактивного забруднення поверхні об’єкту та навколишнього середовища.