На окраине Хмельницкого нашли контейнер с радиоактивным веществом: подробности

В начале августа на окраине Хмельницкого нашли транспортный контейнер с радиоактивным веществом. Его передали на временное хранение в Хмельницкую АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

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По полученной Госатомрегулирования информации, в начале августа 2018 года на окраине города Хмельницкий был найден транспортный контейнер УКТ-Д11. Внутри этого контейнера был другой транспортный контейнер типа КЗ, биологическая защита которого изготовлена ​​из обедненного урана,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что мощность эквивалентной дозы контейнера из урана составляла 16,8 микрозивертов в час на поверхности и 0,70 микрозивертов в час на расстоянии 1 метра.

Так, после проведения дозиметрического обследования было принято решение направить эти изделия на временное хранение в Хмельницкую АЭС. Позже контейнеры перевезут в Киевский государственный межобластной специальный комбинат.

Как сообщают в организации, специалисты не обнаружили радиоактивного загрязнения поверхности объекта и окружающей среды.