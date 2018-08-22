Меркель могла поставить Путину ультиматум

Ангела Меркель могла поставить Владимиру Путину определенный ультиматум, и это могло вызвать согласие Москвы на проведение очередной встречи спецпредставителя США Волкера и Суркова. Не исключено, что они могут договориться о миссии ООН.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Сергей Постоловский.

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Как отмечает эксперт, во время встречи Меркель и Путина отдельно обсуждался вопрос Украины. Не столько Крыма, сколько Донбасса.

Возможно, Меркель обозначила Путину определенные риски, связанные со строительством "Северного потока-2". Точнее, его срыва, если Россия не согласится пойти на уступки в отношении Украины. Канцлер Германии могла поставить ультиматум о введении более жестких точечных санкций, которые будут бить не столько по России, как по окружению Путина. Поэтому появилось заявление Москвы о встрече Волкера и Суркова,

– считает Постоловский.

Политолог с высокой вероятностью оценивает возможность такой встречи осенью этого года. Но ее результативность будет зависеть от желания России идти на уступки. Как замечает Постоловский, говорить Волкер и Сурков будут о санкционном режиме. 21 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России из-за ее враждебного кибервмешательства. Кроме того, ранее 24 канал сообщал, что 22 августа США введут новые санкции против Кремля из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Плюс 21 августа Конгресс призвал еще больше усилить давление на Россию.



"Не исключено, что весной 2019 года можно ожидать определенный формат миротворческой миссии на Донбассе. Хотя опять вопрос с форматом. Россия будет продвигать свою версию: наличие в ее составе российского контингента или стран – сателлитов РФ. Относительно расположения, может быть компромиссный вариант: постепенное продвижение от линии разграничения до Украино-российской границы", – отмечает Сергей Постоловский.

По его словам, Волкер и Сурков будут говорить о мандате миссии ОБСЕ. Волкер недавно резко высказался, заявив, что Россия блокирует расширение мониторинговой миссии ОБСЕ на российско-украинской границе из-за того, что хочет скрыть факт отправки в регион оружия и военных.



Также они будут обсуждать обмен военнопленными и освобождение украинских заложников. Возможны, считает эксперт, определенные уступки со стороны России в отношении военнопленных, хотя Москва будет настаивать на обмене всех на всех. Относительно политзаключенных тоже возможны договоренности. Впрочем, отмечает Постоловский, все зависит от желания России договариваться.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков проведут новую встречу в обозримом будущем.



Как известно, Волкер и Сурков встречались четыре раза: 21 августа 2017 года в Минске; 7 октября и 13 ноября 2017 года – в Белграде; 26 января 2018 года в Дубае.