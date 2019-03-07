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      "Черный штаб" Порошенко работает методами Януковича, – заявление партии "Батькивщина"

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      Провокационные листовки
      Провокационные листовки / ba.org.ua

      Сегодня, около полуночи, патрульные города Покровское в Днепропетровской области остановили автомобиль ВАЗ 2109 (АН0526ВТ).

      В машине находились двое двадцати восьмилетних жителей Курахово (Донецкая область) – Богомаз Александр Викторович и Яремич Артем Дмитриевич.

      Во время проверки полицейские обнаружили в салоне авто 150 листовок формата А3 с информацией, дискредитирующей кандидата в Президенты Украины Юлию Тимошенко.

      Мужчины заявили, что получили груз на "Новой почте" от неизвестного, с которым связывались через одну из социальных сетей, и который заплатил каждому по 2 тысячи грн за расклеивание провокационных листовок.

      "Из надежных источников нам доподлинно известно, что мужчины выполняли одну из "операций" так называемого "черного штаба" Петра Порошенко – офиса, созданного на Банковой с единственной целью – любым способом опорочить главного конкурента нынешнего президента – Юлию Тимошенко.

      Разоблаченный на зарабатывании на крови украинских солдат и торговли с врагом главнокомандующий осознает, что уже очень скоро ему придется ответить за все его преступления. Поэтому в желании удержаться на должности больше не гнушается ничем, все чаще опускаясь к методам своего предшественника.

      Мы понимаем, что Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины давно превратились в подразделения кооперации "Рошен", и сейчас их основной задачей является дискредитация главных оппонентов нынешнего президента.

      Поэтому обращаемся в Министерство внутренних дел с требованием установить и привлечь к ответственности всех участников этой позорной провокации. А также всех причастных к работе "черного штаба" Петра Порошенко, который, зарабатывая на войне миллионы с помощью фальсификаций, подкупа и запугивания, пытается вернуть в страну времена Януковича", – говорится в заявлении партии, опубликованном на официальном сайте.

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      Теги: Новости политики Юлия Тимошенко - новости Петр Порошенко ВО Батьківщина СБУ
      Источник: 24 Канал
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