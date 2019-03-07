"Чорний штаб" Порошенка працює методами Януковича, – заява партії "Батьківщина"

У машині знаходилися двоє двадцятивосьмирічних мешканців Курахового (Донецька область) – Богомаз Олександр Вікторович та Яремич Артем Дмитрович.

Під час перевірки поліцейські виявили в салоні авто 150 листівок формату А3 з інформацією, яка дискредитує кандидата в Президенти України Юлію Тимошенко.

Особи заявили, що отримали вантаж на "Новій пошті" від невідомого, із яким зв’язувалися через одну із соціальних мереж, і який заплатив кожному по 2000 грн за розклеювання провокаційних листівок.

"З надійних джерел нам достеменно відомо, що чоловіки виконували одну із "операцій" так званого "чорного штабу" Петра Порошенка – офісу, створеного на Банковій з єдиною метою – у будь-який спосіб заплямувати головного конкурента нинішнього президента – Юлію Тимошенко.

Викритий на зароблянні на крові українських солдатів і торгівлі із ворогом головнокомандувач усвідомлює, що вже дуже скоро йому доведеться відповісти за всі його злочини. Тому у бажанні втриматися на посаді більше не гребує нічим, дедалі частіше опускаючись до методів свого попередника.

Ми розуміємо, що Генеральна прокуратура та Служба безпеки України давно перетворилися на підрозділи кооперації "Рошен", і наразі їхнім основним завданням є дискредитація головних опонентів нинішнього президента.

Тому звертаємося до Міністерства внутрішніх справ із вимогою встановити та притягнути до відповідальності всіх учасників цієї ганебної провокації. А також усіх причетних до роботи "чорного штабу" Петра Порошенка, який, заробляючи на війні мільйони за допомогою фальсифікацій, підкупу та залякувань, намагається повернути в країну часи Януковича", - йдеться в заяві партії, яка опублікована на офіційному сайті.