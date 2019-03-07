13:35
7 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як виглядає щастя для росіян. Пиня проти наукового прогресу
      Вєсті Кремля
      21:30, 6 березня
      Вєсті.UA: Невловимий Труханов. Лайфхак як не помітити 84 кілограмів героїну
      Вєсті.UA
      19:49, 6 березня
      Нові горизонти українського кіно, або Як "Укртелефільм" перетворився на будівельний майданчик
      ЦРУ
      09:00, 6 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      "Чорний штаб" Порошенка працює методами Януковича, – заява партії "Батьківщина"

      142 Читать новость на русском
      Провокаційні листівки
      Провокаційні листівки / ba.org.ua

      Сьогодні, близько опівночі, патрульні міста Покровське на Дніпропетровщині, зупинили автомобіль ВАЗ 2109 (АН0526ВТ).

      У машині знаходилися двоє двадцятивосьмирічних мешканців Курахового (Донецька область) – Богомаз Олександр Вікторович та Яремич Артем Дмитрович.

      Під час перевірки поліцейські виявили в салоні авто 150 листівок формату А3 з інформацією, яка дискредитує кандидата в Президенти України Юлію Тимошенко.

      Особи заявили, що отримали вантаж на "Новій пошті" від невідомого, із яким зв’язувалися через одну із соціальних мереж, і який заплатив кожному по 2000 грн за розклеювання провокаційних листівок.

      "З надійних джерел нам достеменно відомо, що чоловіки виконували одну із "операцій" так званого "чорного штабу" Петра Порошенка – офісу, створеного на Банковій з єдиною метою – у будь-який спосіб заплямувати головного конкурента нинішнього президента – Юлію Тимошенко.

      Викритий на зароблянні на крові українських солдатів і торгівлі із ворогом головнокомандувач усвідомлює, що вже дуже скоро йому доведеться відповісти за всі його злочини. Тому у бажанні втриматися на посаді більше не гребує нічим, дедалі частіше опускаючись до методів свого попередника.

      Ми розуміємо, що Генеральна прокуратура та Служба безпеки України давно перетворилися на підрозділи кооперації "Рошен", і наразі їхнім основним завданням є дискредитація головних опонентів нинішнього президента.

      Тому звертаємося до Міністерства внутрішніх справ із вимогою встановити та притягнути до відповідальності всіх учасників цієї ганебної провокації. А також усіх причетних до роботи "чорного штабу" Петра Порошенка, який, заробляючи на війні мільйони за допомогою фальсифікацій, підкупу та залякувань, намагається повернути в країну часи Януковича", - йдеться в заяві партії, яка опублікована на офіційному сайті

      blog_ava
      Хабар Тимошенку щодо відмови від участі у виборах президента: ким є політики-зловмисники
      сьогодні
      4201
      Теги: Петро Порошенко Новини політики Юлія Тимошенко - новини ВО Батьківщина СБУ
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Небажані подарунки на 8 березня: пояснення психотерапевта
      сьогодні , 13:00 Небажані подарунки на 8 березня: пояснення психотерапевта
      Юлія Девда 204
      Опять убытки, или Санкции против России действуют!
      сьогодні , 12:00 Опять убытки, или Санкции против России действуют!
      Злой Одессит 767
      Медична реформа: що пропонують кандидати в президенти
      сьогодні , 10:05 Медична реформа: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 1213
      Падение Джастина Трюдо: как из любимчика миллионов превратиться в изгоя
      сьогодні , 00:45 Падение Джастина Трюдо: как из любимчика миллионов превратиться в изгоя
      Іван Яковина 3002
      "Укроборонпром" мертвий, або Як оцінити реформи від Порошенка за місяць до виборів
      6 березня , 22:01 "Укроборонпром" мертвий, або Як оцінити реформи від Порошенка за місяць до виборів
      Артем Овдієнко 1856
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Скільки в ЄС витратили на "Північний потік-2": відома величезна сума
       10 грудня 2018 , 11:23
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук