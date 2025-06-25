Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение чиновника.

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Чернышов просит перенести суд

Вице-премьер Чернышов подал ходатайство о переносе судебного заседания, которое было назначено на сегодня.

Он заявил, что учитывая, что среда – это плановый день заседания Кабинета Министров и Правительственного совещания, что предусматривает его личное участие, вчера он подал ходатайство о переносе судебного заседания, которое было назначено на среду, 25 июня.

Придерживаюсь всех процедур и надеюсь, что ходатайство будет удовлетворено, а дата и время судебного заседания будут согласованы заблаговременно со всеми сторонами дела,

– написал Чернышев.

Добавим, что судебное заседание по избранию Чернышеву меры пресечения перенесли, о чем сообщает "РБК-Украина". Оно состоится завтра в 12:10.

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Напомним, что детективы НАБУ сообщили о подозрении Алексею Чернышеву. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.