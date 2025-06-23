Об этом пишет 24 Канал. О диалоге с правоохранителями Чернышов рассказал в фейсбуке.
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Что Чернышов заявил о сотрудничестве с НАБУ
Алексей Чернышов заявил, что имел разговор с детективами НАБУ, который длился более 2 часов. Он назвал его конструктивным.
Благодарен за корректное и уважительное отношение. Заверил, что такой подход является взаимным и подтвердил готовность к полному сотрудничеству в юридической плоскости,
– отметил Чернышев.
Он добавил, что ознакомится со всеми предоставленными документами.
Обвинения Чернышова
Следствие установило, что Алексей Чернышов и его доверенное лицо придумали схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. 23 июня детективы НАБУ сообщили ему о подозрении.
Министр создал условия для передачи земельного участка в управление указанному госпредприятию, государственный секретарь предоставил разрешение на совершение значительного хозяйственного обязательства, а директор госпредприятия незаконным способом заключила с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры,
– написали правоохранители.
Размер предоставленной неправомерной выгоды достиг 16,8 миллиона гривен.
В свою очередь, Чернышев находился за границей в командировке почти две недели. Вернулся в Украину только 22 июня после скандала.