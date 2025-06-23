Об этом пишет 24 Канал. О диалоге с правоохранителями Чернышов рассказал в фейсбуке.

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Что Чернышов заявил о сотрудничестве с НАБУ

Алексей Чернышов заявил, что имел разговор с детективами НАБУ, который длился более 2 часов. Он назвал его конструктивным.

Благодарен за корректное и уважительное отношение. Заверил, что такой подход является взаимным и подтвердил готовность к полному сотрудничеству в юридической плоскости,

– отметил Чернышев.

Он добавил, что ознакомится со всеми предоставленными документами.

Обвинения Чернышова

Следствие установило, что Алексей Чернышов и его доверенное лицо придумали схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. 23 июня детективы НАБУ сообщили ему о подозрении.

Министр создал условия для передачи земельного участка в управление указанному госпредприятию, государственный секретарь предоставил разрешение на совершение значительного хозяйственного обязательства, а директор госпредприятия незаконным способом заключила с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры,

– написали правоохранители.

Размер предоставленной неправомерной выгоды достиг 16,8 миллиона гривен.

В свою очередь, Чернышев находился за границей в командировке почти две недели. Вернулся в Украину только 22 июня после скандала.