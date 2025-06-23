Про це пише 24 Канал. Про діалог з правоохоронцями Чернишов розповів у фейсбуці.

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Що Чернишов заявив про співпрацю з НАБУ

Олексій Чернишов заявив, що мав розмову з детективами НАБУ, яка тривала понад 2 години. Він назвав її конструктивною.

Вдячний за коректне та поважне ставлення. Запевнив, що такий підхід є взаємним та підтвердив готовність до повної співпраці в юридичній площині,

– зазначив Чернишов.

Він додав, що ознайомиться з усіма наданими документами.

Звинувачення Чернишова

Слідство встановило, що Олексій Чернишов та його довірена особа придумали схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу. 23 червня детективи НАБУ повідомили йому про підозру.

Міністр створив умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов'язання, а директорка держпідприємства у незаконний спосіб уклала з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори,

– написали правоохоронці.

Розмір наданої неправомірної вигоди сягнув 16,8 мільйона гривень.

Своєю чергою, Чернишов перебував за кордоном у відрядженні майже два тижні. Повернувся в Україну тільки 22 червня після скандалу.