Про це пише 24 Канал. Про діалог з правоохоронцями Чернишов розповів у фейсбуці.
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Що Чернишов заявив про співпрацю з НАБУ
Олексій Чернишов заявив, що мав розмову з детективами НАБУ, яка тривала понад 2 години. Він назвав її конструктивною.
Вдячний за коректне та поважне ставлення. Запевнив, що такий підхід є взаємним та підтвердив готовність до повної співпраці в юридичній площині,
– зазначив Чернишов.
Він додав, що ознайомиться з усіма наданими документами.
Звинувачення Чернишова
Слідство встановило, що Олексій Чернишов та його довірена особа придумали схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу. 23 червня детективи НАБУ повідомили йому про підозру.
Міністр створив умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов'язання, а директорка держпідприємства у незаконний спосіб уклала з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори,
– написали правоохоронці.
Розмір наданої неправомірної вигоди сягнув 16,8 мільйона гривень.
Своєю чергою, Чернишов перебував за кордоном у відрядженні майже два тижні. Повернувся в Україну тільки 22 червня після скандалу.