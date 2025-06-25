Про це пише 24 Канал з посиланням на допис посадовця.

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Чернишов просить перенести суд

Віцепрем'єр Чернишов подав клопотання про перенесення судового засідання, яке було призначене на сьогодні.

Він заявив, що враховуючи, що середа – це плановий день засідання Кабінету Міністрів та Урядової наради, що передбачає його особисту участь, вчора він подав клопотання про перенесення судового засідання, яке було призначене на середу, 25 червня.

Дотримуюсь всіх процедур і сподіваюсь, що клопотання буде задоволене, а дата та час судового засідання будуть погоджені завчасно з усіма сторонами справи,

– написав Чернишов.

Додамо, що судове засідання з обрання Чернишову запобіжного заходу перенесли, про що повідомляє "РБК-Україна". Воно відбудеться завтра о 12:10.

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Нагадаємо, що детективи НАБУ повідомили про підозру Олексію Чернишову. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.