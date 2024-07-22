"До конца лета отправим еще 100 тысяч": Чехия объявила, что поставки боеприпасов ускорятся

Чехия отправит украинской армии 100 тысяч снарядов в течение июля – августа в рамках чешской инициативы по боеприпасам. К этой программе уже присоединилось 18 стран, а 15 из них – сделали финансовые взносы.

Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Чешская инициатива по боеприпасам

Он отметил, что с сентября поставки снарядов ускорятся. Кроме того, Чехия уже ищет деньги, чтобы продолжить эту инициативу в 2025 году. Сейчас страны, которые присоединились к инициативе, выделили менее двух миллиардов евро. Этой суммы хватило на закупку 500 тысяч снарядов. До конца года Прага планирует передать 800 тысяч боеприпасов украинской армии.

Ян Липавский рассказал, что страны, которые участвуют в этой инициативе, могут прислать своего представителя в Минобороны Чехии. Там он сможет получить все детали, а сама инициатива и расходы средств являются прозрачными. Глава МИД Чехии отметил, что снаряды на рынке есть, но финансовый вопрос остается открытым.

Важно подчеркнуть, что на самом деле есть однозначные цифры миллионов снарядов, которые можно поставить только в течение следующих 12 – 18 месяцев,

– сказал министр.

Откуда закупает Чехия снаряды для Украины – остается тайной. Ян Липавский отмечает, что Россия пытается сорвать эту инициативу и заплатить поставщикам больше, чтобы получить больше снарядов.

К слову, недавно Украина и Чехия подписали соглашение по безопасности. Оно включает пункты о продолжении поддержки нашей страны, усиление сотрудничества в военно-технической сфере, прежде всего речь идет о боеприпасах малого и большого калибров, а также совместное производство.