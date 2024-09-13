Польские журналисты пишут, что их страна якобы единственная из всех стран, которые пообещали поддержать инициативу Чехии по приобретению артиллерийских снарядов для Украины по всему миру, до сих пор не предоставила на это никаких средств. В то же время Германия инвестировала больше всего.

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К инициативе присоединились 18 стран

В статье говорится, что по состоянию на август 2024 года к "чешской инициативе" по поиску боеприпасов для Украины за пределами Европейского союза присоединились 18 стран. Также там отметили, что больше всего средств предоставила Германия. Также она это сделала в кратчайшие сроки.

Зато Польша якобы оказалась единственной страной, которая так и не предоставила никаких средств, хоть и обещала.

После того, как стало понятно, что ЕС не может выполнить свое обещание Киеву по поставке одного миллиона боеприпасов, союзники начали искать другой выход из ситуации. Так, решение нашла Прага, которая предложила купить снаряды для Украины вне Евросоюза.