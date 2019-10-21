Чешская разведка разоблачила российских шпионов под прикрытием посольства РФ

Руководитель Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил, что его ведомство и чешская полиция разоблачили деятельность российской шпионской сети. Они действовали под прикрытием посольства РФ в Праге.

Михал Коуделка на заседании парламента сообщил, что агентурная сеть россиян полностью разгромлена и обезглавлена.

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По его словам, она была создана лицами, связанными с российскими разведывательными службами и финансировалась непосредственно российским посольством.

Шпионы с помощью компьютерных сетей планировали атаки против целей в Чехии и в других странах. Коуделка также отметил, что эта сеть была частью большей структуры, созданной Россией в других европейских странах. Однако, он не стал называть эти страны.

Отметим, что в декабре прошлого года служба безопасности Чехии обнародовала ежегодный доклад, согласно которому в 2017 году Россия и Китай усилили разведывательную деятельность на территории Чехии. Авторы доклада утверждали, что Россия для шпионажа использует сайты, распространяющие дезинформацию. Между тем российские инвесторы скупают чешские компании.



Чехия не первый раз разоблачает на своей территории шпионов из РФ / BIS

Аналитики также отметили, что цель России – подорвать безопасность НАТО и ЕС за счет ослабления отдельных их членов.

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Почему страны видят угрозу в российских хакерах?

Впервые о российских хакерах-шпионах заговорили после кибер-атаки на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США узнала, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.



Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего американского президента, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачение многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.



Расследование, которые вели Министерство юстиции США и спецпрокурор Роберт Мюллер, должно было выяснить, не способствовала ли Россия избранию Трампа на пост президента США.