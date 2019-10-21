Чеська розвідка викрила російських шпигунів під прикриттям посольства РФ

Керівник Служба безпеки та інформації Чехії Міхал Коуделка заявив, що його відомство і чеська поліція викрили діяльність російської шпигунської мережі. Вони діяли під прикриттям посольства РФ у Празі.

Міхал Коуделка на засіданні парламенту повідомив, що агентурна мережа росіян повністю розгромлена і обезголовлена.

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За його словами, вона була створена особами, пов'язаними з російськими розвідувальними службами і фінансувалася безпосередньо російським посольством.

Шпигуни за допомогою комп'ютерних мереж планували атаки проти цілей у Чехії та в інших країнах. Коуделка також зазначив, що ця мережа була частиною більшої структури, створеної Росією в інших європейських країнах. Однак, він не став називати ці країни.

Відзначимо, що у грудні минулого року служба безпеки Чехії оприлюднила щорічну доповідь, згідно з якою у 2017 році Росія та Китай посилили розвідувальну діяльність на території Чехії. Автори доповіді стверджували, що Росія для шпигунства використовує сайти, що поширюють дезінформацію. Тим часом російські інвестори скуповують чеські компанії.



Чехія не вперше викриває на своїй території шпигунів з РФ / BIS

Аналітики також зауважили, що мета Росії – підірвати безпеку НАТО і ЄС за рахунок ослаблення окремих їхніх членів.

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Чому країни бачать загрозу в російських хакерах?Вперше про російських хакерів-шпигунів заговорили після кібер-атаки на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США дізналася, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.



Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного американського президента, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.



Розслідування, що вели Міністерство юстиції США та спецпрокурор Роберт Мюллер, мало з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на посаду президента США.