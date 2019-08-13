Знову російські хакери: у Чехії звинуватили розвідку РФ в кібер-атаці на міністерство

Атаку на бази даних міністерства закордонних справ Чехії здійснили ще у червні. Авторитетні чеські дипломатичні та безпекові органи запевняють, що до цього причетна Росія.

Депутати чеського парламенту вимагають скликати парламентський комітет з питань безпеки у зв'язку з атакою, повідомляє видання Deník N.

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Депутат Віт Ракушан впевнений, що головне розвідувальне управління Росії знову атакувало комп'ютери чеських відомств. Про це нібито говорять три високопоставлених джерела з дипломатичних та безпекових установ.

Тож я розумію, що ми ведемо відкриту гібридну війну з Росією. Я закликаю негайно скликати комітет з безпеки, це шпигунство не повинно залишатися без відповіді,

– сказав він.

Торік у Чехії також говорили про можливі хакерські атаки на міністерство закордонних справ з боку Росії. Йдеться про кібер-атаку у 2017 році, коли зловмисники отримали доступ до понад 150 поштових скриньок персоналу МЗС і копіювали електронні листи та вкладення.

Раніше Чехія вислала трьох російських дипломатів, які нібито під прикриттям займаються розвідувальною діяльністю.

Чому країни бачать загрозу в російських хакерах?Вперше про російських хакерів заговорили після кібер-атаки на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США дізналася, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.



Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного американського президента, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.



Розслідування, що вели Міністерство юстиції США та спецпрокурор Роберт Мюллер, мало з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на посаду президента США.