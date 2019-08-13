Опять русские хакеры: в Чехии обвинили разведку РФ в кибер-атаке на министерство

Атаку на базы данных министерства иностранных дел Чехии совершили еще в июне. Авторитетные чешские дипломатические и оборонные органы уверяют, что к этому причастна Россия.

Депутаты чешского парламента требуют созвать парламентский комитет по вопросам безопасности в связи с атакой, сообщает издание Deník N.

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Депутат Вит Ракушан уверен, что главное разведывательное управление России снова атаковало компьютеры чешских ведомств. Об этом якобы говорят три высокопоставленных источника из дипломатических учреждений и учреждений безопасности.

Поэтому я понимаю, что мы ведем открытую гибридную войну с Россией. Я призываю немедленно созвать комитет по безопасности, этот шпионаж не должен оставаться без ответа,

– сказал он.

В прошлом году в Чехии также говорили о возможных хакерских атаках на Министерство иностранных дел со стороны России. Речь идет о кибер-атаке в 2017 году, когда злоумышленники получили доступ к более 150 почтовым ящикам персонала МИД и копировали электронные письма и вложения.

Ранее Чехия выслала трех российских дипломатов, которые якобы под прикрытием занимаются разведывательной деятельностью.

Почему страны видят угрозу в российских хакерах?

Впервые о российских хакерах заговорили после кибер-атаки на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США узнала, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.



Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего американского президента, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачение многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.



Расследование, которые вели Министерство юстиции США и спецпрокурор Роберт Мюллер, должно было выяснить, не способствовала ли Россия избранию Трампа на пост президента США.