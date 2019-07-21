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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Хакери викрали 7,5 терабайта даних у ФСБ

      1895 Читать новость на русском
      Дані отримали деякі великі ЗМІ Росії
      Дані отримали деякі великі ЗМІ Росії / Фото з відкритих джерел

      Група хакерів зламала сервер великого підрядника російських спецслужб і відомств. Після цього викрадені дані "злили" журналістам. До їх рук потрапили описи десятків непублічних проектів в області інтернету: від деанонімізація користувачів браузера Tor до дослідження уразливості торрентів.

      Російська служба ВВС, повідомляє, що вкрадені дані стосуються також проектів з отримання інформації з соцмедіа та відокремлення інтернету в Росії від світової мережі.

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      Сервери ФСБ було зламано 13 липня 2019 року. Замість головної сторінки сайту московської IT-компанії "Сайтек" з'явилося зображення відомого мему (yoba face) з широкою посмішкою і самовдоволено примруженими очима.

      Заміна головної сторінки сайту, є поширеною тактикою хакерів і демонстрацією того, що їм вдалося отримати доступ до даних жертви.

      Знімок головної сторінки ФСБ РФ з'явився у твіттер-акаунті 0v1ru$, зареєстрованому в день атаки. Там же з'явилися скріншоти папки "Комп'ютер", яка ймовірно належала жертві. На одному знімку видно загальний обсяг інформації – 7,5 терабайта. На іншому знімку видно, що більша частина цих даних вже видалена.

      Хакери передали інформацію для розповсюдження групі Digital Revolution, яка відома спробами попередніх хакерських нападів на ФСБ. Також дані отримали і деякі великі ЗМІ Росії.

      Крім того зловмисники оприлюднили назви таємних проектів: "Аріон", "Надія", "Відносини", "Гривня" а також імена деяких співробітників компанії, однак ці файли ФСБ опубліковано не було.

      Видання зазначає, що це може бути найбільшим в історії витоком даних про роботу російських спецслужб в інтернеті.

      До слова, у листопаді 2019 року в Росії набуде чинності закон про "суверенний інтернет". Озвученою метою закону є забезпечення цілісності російського сегмента інтернету у разі ізоляції його від зовнішньої мережі. Критики закону вважають, що він дасть російській владі можливість ізолювати російський сегмент інтернету з політичних причин.

      blog_ava
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      22 липня
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      Теги: Журналісти Новини Росії Інтернет ФСБ хакери Кібербезпека
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