Чи загрожують парламентським виборам кібератаки

Для того, щоб запобігти чужоземному втручанню в українські парламентські вибори, європейські безпекові фахівці приїхали в Київ навчати представників українських політичних партій протистояти кібератакам.

У розпал передвиборчої кампанії представники різних політичних організацій зібралися разом. Ні суперечливі погляди, ні конкуренція їм не заважала, адже питання про спільну загрозу інформаційній безпеці.

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"Це особливо важливо Україні, тому що вона перебуває на передовій загроз кібератак. На неї чинять колосальний тиск", – сказав керівник Групи підтримки України в Європейській Комісії Петер Вагнер.



Лекція про кібератаки

У сучасному глобальному світі питання інформаційної безпеки є особливо актуальним. Якщо не приділяти йому достатньо уваги, то можуть виникнути серйозні проблеми. Особливо, напередодні виборів.

Це важливо, тому що в кінці-кінців проведення чесних та вільни виборів – це умова демократії,

– наголосила виконавча віце-президентка CybExer Technologies Мерле Майгре.

Ініціатором зустрічі була громадська організація "Лабораторія законодавчих ініціатив" за підтримки Єврокомісії у партнерстві з організацією Естонії CybExer Technologies. Вони організували навчання для партійців з кібербезпеки.

Це будуть скіли, які допоможуть їм на технічному рівні більш чітко працювати. Якісь речі розуміти краще, ніж зараз,

– розповіла голова ради Лабораторії законодавчих ініціатив Світлана Матвієнко.

Саме такі тренінги допомагають українському громадському суспільству більш ефективно протистояти сучасним викликам.

Влітку 2017 року українські державні структури і приватні компанії потрапили під удар "вірусу-здирника" під назвою Petya A. Він заблокував роботу комп’ютерів Кабінету Міністрів, "Ощадбанку", "Укренерго", "Нової пошти", аеропорту Бориспіль, Чорнобильської АЕС.

Цьогоріч перед президентськими виборами кіберполіція викрила хакерів, які від імені міністра внутрішніх справ Арсена Авакова розсилали поліцейським фальшиві листи із "правилами" поведінки на виборах. Також СБУ викрила мережу антиукраїнських інтернет-агітаторів. Її учасники поширювали сепаратистські матеріали, щоб штучно загострити суспільно-політичну ситуацію в Україні перед виборами.