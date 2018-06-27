Вірус Petya: коли чекати наступну кібератаку

27 червня рівно рік з часу проведення наймасштабнішої кібератаки в Україні та Європі. Відтоді в нас з’явилося кілька кіберцентрів, але немає рішень щодо масштабного розслідування.

27 червня 2017 українські державні структури і приватні компанії потрапили під удар "вірусу-здирника" під назвою Petya A. Він заблокував роботу комп’ютерів Кабінету Міністрів, "Ощадбанку", "Укренерго", "Нової пошти", аеропорту Бориспіль, Чорнобильської АЕС.

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Атаковані комп’ютери сповіщали, що файли заблоковані, а повернути їх можна лише за викуп – 300 доларів. Вже пізніше з’ясувалось, що вірус знищував файли і відновити їх було неможливо. Petya A охопив також Німеччину, Польщу, Сербію, Грецію, Румунію та Росію. Всі вони постраждали від атаки. За два місяці після цього поліція прозвітувала, що затримали розповсюдника вірусу.

Було припинено канал розповсюдження вірусу, що за всіма ознаками в народі є тотожним до так званого вірусу Petya A, через який відбулося масове ураження,

– розповів начальник Київського управління кіберполіції Сергій Кропива.

Розповсюдником вірусу назвали Сергія Неверова. 51-річний мешканець Нікополя народився в Росії, а проживає в Україні. Веде свій відео-блог на YouTube та знімав відео про вірус Petya A в день зараження. Відео так і підписане "Намагаюсь впіймати вірус Petya A".



Сергій Неверов

В цьому місяці справу Неверова передали до суду. Перше підготовче засідання призначили на 27 червня. Тобто рівно через рік після атаки. Однак підозрюваний не прийшов до суду, тож, про вироки годі й казати. Petya – це досить серйозний вірус вимагач. Подібні, але значно слабші, щодня розсилаються в мережі. Їх можна зловити на свій комп’ютер, якщо завантажити неправильний файл. А іноді хакери використовують їх для прицільної атаки. Так заробляють на компаніях, які готові платити за свої дані. Зазвичай діалог простий.



Країни, які охопив вірус

Тільки от проводити такі атаки дорого – від кількох тисяч доларів за одну. А спіймати віруси можна ще на етапі підготовки. Цим тепер займаються кіберцентри. Свій центр є в Службі безпеки, кіберполіції, окремий створили і у держспецзв’язку. Останній координує усіх та має працювати над захистом державних установ.

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Статистики ефективності таких кіберцентрів немає. Однак нещодавнє зараження сайту Верховної Ради вони попередити не змогли. Кілька днів антивіруси та браузери забороняли завантаження будь-яких законопроектів, законів чи навіть порядку денного парламенту. Тепер же кіберполіція попереджає про підготовку нової вірусної атаки на День Конституції. За даними правоохоронців, російські хакери вже кілька місяців розсилають вірус для цього. Однак його частини виявили спеціалісти.