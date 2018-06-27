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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Вирус Petya: когда ждать следующую кибератаку

25 Читати новину українською

27 июня ровно год с момента проведения самой масштабной кибератаки в Украине и Европе. С тех пор у нас появилось несколько киберцентров, но нет решений по масштабному расследованию.

27 июня 2017 украинские государственные структуры и частные компании попали под удар "вируса-вымогателя" под названием Petya A. Он заблокировал работу компьютеров Кабинета Министров, "Сбербанка", "Укрэнерго", "Новой почты", аэропорта Борисполь, Чернобыльской АЭС.

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Атакованные компьютеры сообщали, что файлы заблокированы, а вернуть их можно только за выкуп – 300 долларов. Уже позже выяснилось, что вирус уничтожал файлы и восстановить их было невозможно. Petya A охватил также Германию, Польшу, Сербию, Грецию, Румынию и Россию. Все они пострадали от атаки. За два месяца после этого полиция отчиталась, что задержали распространителей вируса.

Был остановлен канал распространения вируса, который по всем признакам в народе тождественен так называемому вирусу Petya A, через который произошло массовое поражение,
– рассказал начальник Киевского управления киберполиции Сергей Крапива.

Распространителем вируса назвали Сергея Неверова. 51-летний житель Никополя родился в России, а проживает в Украине. Ведет свой видео-блог на YouTube и снимал видео о вирусе Petya A в день заражения. Видео так и подписано "Пытаюсь поймать вирус Petya A".

Сергей Неверов

В этом месяце дело Неверова передали в суд. Первое подготовительное заседание назначили на 27 июня. То есть ровно через год после атаки. Однако подозреваемый не пришел в суд, поэтому, о приговорах и говорить нечего. Petya – это достаточно серьезный вирус вымогатель. Подобные, но значительно слабее, ежедневно рассылаются в сети. Их можно поймать на свой компьютер, если загрузить неправильный файл. А иногда хакеры используют их для прицельной атаки. Так зарабатывают на компаниях, которые готовы платить за свои данные. Обычно диалог прост.

Страны, которые охватил вирус

Только вот проводить такие атаки дорого – от нескольких тысяч долларов за одну. А поймать вирусы можно еще на этапе подготовки. Этим теперь занимаются киберцентры. Свой центр есть в Службе безопасности, киберполиции, отдельный создали и в Госспецсвязи. Последний координирует всех и должен работать над защитой государственных учреждений.

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Статистики эффективности таких киберцентров нет. Однако недавнее заражение сайта Верховной Рады они предупредить не смогли. Несколько дней антивирусы и браузеры запрещали загрузки любых законопроектов, законов или даже повестки дня парламента. Теперь же киберполиция предупреждает о подготовке новой вирусной атаки на День Конституции. По данным правоохранителей, российские хакеры уже несколько месяцев рассылают вирус для этого. Однако его части обнаружили специалисты.

Теги: Новости Украины Хакерская атака хакеры Кибербезопасность
Источник: 24 канал
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