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Чешские депутаты обвинили президента Земана в государственной измене

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Милош Земан
Милош Земан / Reflex

Президент Чехии предал государство – так считают депутаты чешского парламента. Причиной стало требование Милоша Земана провести расследование предполагаемого чешского происхождения нервно-паралитического вещества "Новичок".

Об этом сообщают Novinky.

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Ранее российский МИД заявил, что яд могли изготовить в Чехии. В ответ чешский президент обратился в Службу информационной безопасности проверить вероятность этого.

Чешские парламентарии считают, что этот шаг Милоша Земана на руку России, что ведет активную дезинформационную кампанию против Запада. Парламентарии собирается подать конституционную жалобу на президента, но сомневаются, что его удастся привлечь к ответственности.

Напомним, вокруг России назревает международный скандал: Чехия высылает "разведчиков" РФ под прикрытием.

Теги: Новости политики Новости России Отравление Сергея Скрипаля Чехия
Источник: 24 Канал
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