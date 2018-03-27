Чеські депутати звинуватили президента Земана у державній зраді

Президент Чехії зрадив державі – так вважають депутати чеського парламенту. Причиною стала вимога Мілоша Земана провести розслідування ймовірного чеського походження нервово-паралітичної речовини "Новічок".

Про це повідомляють Novinky.

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Раніше російський МЗС заявив, що отруту могли виготовити у Чехії. У відповідь чеський президент звернувся до Служби інформаційної безпеки перевірити ймовірність цього.

Чеські парламентарі вважають, що цей крок Мілоша Земана – на руку Росії, яка веде активну дезінформаційну кампанію проти Заходу. Парламентарі збирається подати конституційну скаргу на президента, але сумніваються, що його вдасться притягнути до відповідальності.

Нагадаємо, навколо Росії назріває міжнародний скандал: Чехія висилає "розвідників" РФ під прикриттям.