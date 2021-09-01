Премьер Чехии заверил, что Евросоюз не имеет четкой стратегии борьбы с беженцами. Об этом он рассказал журналистам.

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Премьер Чехии выступает за расширение Шенгенской зоны

Мы должны сказать, почему Болгарии, Румынии, Хорватии и Сербии до сих пор нет в Шенгене,

– рассказал Бабиш.

Он также вспомнил, что его правительство не впервые предлагает расширить зону Шенгена. Бабиш вспомнил и о нелегальных беженцах. В частности о том, что Европу надо защитить от нелегальной миграции.

Премьер отметил, что Шенген в 2015 году не действовал в этом вопросе.

Единственной страной, которая действовала, была Венгрия,

– сказал премьер.

Он вспомнил, что именно эта страна имела жесткую миграционную политику. А сейчас есть новая угроза – нелегальные беженцы из Афганистана. Именно поэтому, по мнению премьера Евросоюз должен договариваться с Турцией. Именно эта страна может задержать беженцев. Мол, Евросоюз за это заплатит Анкаре.

Обратите внимание! Шенген или договор "Об отмене паспортного таможенного контроля между странами Европейского Союза". Шенгенская зона включает 26 стран Европы. Их граждане проходят контроль только на въезде и на выезде из зоны.

Коротко о ситуации с беженцами