Премьер Чехии заверил, что Евросоюз не имеет четкой стратегии борьбы с беженцами. Об этом он рассказал журналистам.

К теме Венгрия закрывает два пункта пропуска на границе с Украиной

Премьер Чехии выступает за расширение Шенгенской зоны

Мы должны сказать, почему Болгарии, Румынии, Хорватии и Сербии до сих пор нет в Шенгене,
– рассказал Бабиш.

Он также вспомнил, что его правительство не впервые предлагает расширить зону Шенгена. Бабиш вспомнил и о нелегальных беженцах. В частности о том, что Европу надо защитить от нелегальной миграции.

Премьер отметил, что Шенген в 2015 году не действовал в этом вопросе.

Единственной страной, которая действовала, была Венгрия,
– сказал премьер.

Он вспомнил, что именно эта страна имела жесткую миграционную политику. А сейчас есть новая угроза – нелегальные беженцы из Афганистана. Именно поэтому, по мнению премьера Евросоюз должен договариваться с Турцией. Именно эта страна может задержать беженцев. Мол, Евросоюз за это заплатит Анкаре.

Коротко о ситуации с беженцами