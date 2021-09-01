Премьер Чехии заверил, что Евросоюз не имеет четкой стратегии борьбы с беженцами. Об этом он рассказал журналистам.
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Премьер Чехии выступает за расширение Шенгенской зоны
Мы должны сказать, почему Болгарии, Румынии, Хорватии и Сербии до сих пор нет в Шенгене,
– рассказал Бабиш.
Он также вспомнил, что его правительство не впервые предлагает расширить зону Шенгена. Бабиш вспомнил и о нелегальных беженцах. В частности о том, что Европу надо защитить от нелегальной миграции.
Премьер отметил, что Шенген в 2015 году не действовал в этом вопросе.
Единственной страной, которая действовала, была Венгрия,
– сказал премьер.
Он вспомнил, что именно эта страна имела жесткую миграционную политику. А сейчас есть новая угроза – нелегальные беженцы из Афганистана. Именно поэтому, по мнению премьера Евросоюз должен договариваться с Турцией. Именно эта страна может задержать беженцев. Мол, Евросоюз за это заплатит Анкаре.
Коротко о ситуации с беженцами
- После захвата власти талибами, люди массово пытаются покинуть Афганистан.
- Еврокомиссия призвала страны Евросоюза принимать беженцев из Афганистана.
- Кстати, по состоянию на 1 сентября Украина продолжает работать над эвакуацией людей из Афганистана. В частности покинуть страну, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, хотят еще ориентировочно 200 украинцев.