Прем'єр Чехії запевнив, що Євросоюз немає чіткої стратегії боротьби з біженцями. Про це він розповів журналістам.

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Прем'єр Чехії виступає за розширення Шенгенської зони

Ми повинні сказати, чому Болгарії, Румунії, Хорватії та Сербії досі немає в Шенгені,
– розповів Бабіш.

Він також пригадав, що його уряд не вперше пропонує розширити зону Шенгену. Бабіш пригадав й про нелегальних біженців. Зокрема про те, що Європу треба захистити від нелегальної міграції.

Прем'єр зауважив, що Шенген у 2015 році не діяв у цьому питанні.

Єдиною країною, яка діяла, була Угорщина,
– сказав прем'єр.

Він пригадав, що саме ця країна мала жорстку міграційну політику. А зараз є нова загроза –нелегальні біженці з Афганістану. Саме тому, на думку прем'єра Євросоюз має домовлятись з Туреччиною. Саме ця країна може затримати біжінців. Мовляв, Євросоюз за це заплатить Анкарі.

Коротко про ситуацію з біженцями