Прем'єр Чехії запевнив, що Євросоюз немає чіткої стратегії боротьби з біженцями. Про це він розповів журналістам.
До теми Угорщина закриває два пункти пропуску на кордоні з Україною
Прем'єр Чехії виступає за розширення Шенгенської зони
Ми повинні сказати, чому Болгарії, Румунії, Хорватії та Сербії досі немає в Шенгені,
– розповів Бабіш.
Він також пригадав, що його уряд не вперше пропонує розширити зону Шенгену. Бабіш пригадав й про нелегальних біженців. Зокрема про те, що Європу треба захистити від нелегальної міграції.
Прем'єр зауважив, що Шенген у 2015 році не діяв у цьому питанні.
Єдиною країною, яка діяла, була Угорщина,
– сказав прем'єр.
Він пригадав, що саме ця країна мала жорстку міграційну політику. А зараз є нова загроза –нелегальні біженці з Афганістану. Саме тому, на думку прем'єра Євросоюз має домовлятись з Туреччиною. Саме ця країна може затримати біжінців. Мовляв, Євросоюз за це заплатить Анкарі.
Коротко про ситуацію з біженцями
- Після захоплення влади талібами, люди масово намагаються покинути Афганістан.
- Єврокомісія закликала країни Євросоюз приймати біженців з Афганістану.
- До речі, станом на 1 вересня Україна продовджує працювати над евакуацією людей з Афганістану. Зокрема покинути країну, за словами глави МЗС Дмитра Кулеби, хочуть ще орієнтовно 200 українців.