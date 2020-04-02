Чешский министр провел видеоконференцию без маски и получил штраф

В Чехии из-за коронавируса действуют ограничения, в частности люди должны закрывать лицо защитной маской. Министр внутренних дел Ян Гамачек вынужден был заплатить штраф за то, что снял маску во время видеоконференции в зале, где кроме него еще были люди.

Ян Гамачек сообщил в твиттере, что в соцсетях начали распространять фото министра без маски, поэтому он не будет оправдываться.

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Это была ошибка, правила распространяются на всех. Я отправил 10 тысяч крон (около 10 тысяч гривен – 24 канал) на счет больницы Motol,

– написал министр.

Заметим, что на фотографии, которую распространил политик, без маски была и министр труда Яна Малачова и ее муж, заместитель главы МИД Алеш Хмелар.

Они также должны заплатить штраф в 10 тысяч чешских крон.

Коронавирус в Чехии: что известно

Первые случаи заражения коронавирусом в Чехии зафиксировали 1 марта.

Уже 10 марта запретили все спортивные, культурные, религиозные и культурные массовые мероприятия, остановили работу учебных заведений.

Чрезвычайное положение введено в стране с 12 марта: свободное передвижение людей в Праге и между городами без необходимости запретили.

Границы для иностранцев закрыты с 13 марта.

Первую смерть от коронавируса зафиксировали 22 марта.

25 марта в Чехии ввели более жесткие меры карантина, пожилым людям выделили отдельные часы для покупок.

В Чехии по состоянию на 2 апреля известно о 3 589 случаях инфицирования коронавирусом, 39 человек умерли.



Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала