Чеський міністр провів відеоконференцію без маски і отримав штраф

У Чехії через коронавірус діють обмеження, зокрема люди мають закривати обличчя захисною маскою. Міністр внутрішніх справ Ян Гамачек змушений був сплатити штраф за те, що зняв маску під час відеоконференції у залі, де крім нього ще були люди.

Ян Гамачек повідомив у твіттері, що у соцмережах почали поширювати фото міністра без маски, тож він не буде виправдовуватись.

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Це була помилка, правила поширюються на всіх. Я відправив 10 тисяч крон (близько 10 тисяч гривень – 24 канал) на рахунок лікарні Motol,

– написав міністр.

Зауважимо, що на фотографії, яку поширив політик, без маски була і міністр праці Яна Малачова та її чоловік, заступник глави МЗС Алеш Хмелар.

Вони також мають сплатити штраф у 10 тисяч чеських крон.

Коронавірус у Чехії: що відомо

Перші випадки зараження коронавірусом у Чехії зафіксували 1 березня.

Вже 10 березня заборонили усі спортивні, культурні, релігійні та мистецькі масові заходи, зупинили роботу навчальних закладів.

Надзвичайний стан ввели у країні з 12 березня: вільне пересування людей у Празі та між містами без нагальної потреби заборонили.

Кордони для іноземців закриті з 13 березня.

Першу смерть від коронавірусу зафіксували 22 березня.

25 березня у Чехії ввели жорсткіші заходи карантину, літнім людям виділили окремі години для покупок.

У Чехії станом на 2 квітня відомо про 3 589 випадків інфікування коронавірусом, 39 людей померло.



Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу