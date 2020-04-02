09:14
2 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Чеський міністр провів відеоконференцію без маски і отримав штраф

      -
      Чеський міністр провів відеоконференцію без маски / Фото з твіттера Яна Гамачека

      У Чехії через коронавірус діють обмеження, зокрема люди мають закривати обличчя захисною маскою. Міністр внутрішніх справ Ян Гамачек змушений був сплатити штраф за те, що зняв маску під час відеоконференції у залі, де крім нього ще були люди.

      Ян Гамачек повідомив у твіттері, що у соцмережах почали поширювати фото міністра без маски, тож він не буде виправдовуватись. 

      Зверніть увагу У Чехії ввели жорсткіші заходи карантину, літнім людям виділили окремі години для покупок

      Це була помилка, правила поширюються на всіх. Я відправив 10 тисяч крон (близько 10 тисяч гривень – 24 канал) на рахунок лікарні Motol,
      – написав міністр.

      Зауважимо, що на фотографії, яку поширив політик, без маски була і міністр праці Яна Малачова та її чоловік, заступник глави МЗС Алеш Хмелар.

      Вони також мають сплатити штраф у 10 тисяч чеських крон.

      Коронавірус у Чехії: що відомо

      • Перші випадки зараження коронавірусом у Чехії зафіксували 1 березня.
      • Вже 10 березня заборонили усі спортивні, культурні, релігійні та мистецькі масові заходи, зупинили роботу навчальних закладів.
      • Надзвичайний стан ввели у країні з 12 березня: вільне пересування людей у Празі та між містами без нагальної потреби заборонили.
      • Кордони для іноземців закриті з 13 березня.
      • Першу смерть від коронавірусу зафіксували 22 березня.
      • 25 березня у Чехії ввели жорсткіші заходи карантину, літнім людям виділили окремі години для покупок.
      • У Чехії станом на 2 квітня відомо про 3 589 випадків інфікування коронавірусом, 39 людей померло.

      коронавірус правда міф
      Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Штрафи Курйозні новини Чехія Новини політики
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 07:29 Українські військові дали гідну відсіч на Донбасі: окупанти зазнали втрат
      Новини України 1789
      сьогодні , 06:22 COVID-19 та фейки: чума раз на 100 років та інші маніпуляції
      Статті 2244
      сьогодні , 05:46 Почуйте нас, ми ще живі, – мешканці Монастириського району звернулися до Зеленського
      Медицина 6841
      сьогодні , 09:02 Кількість хворих на коронавірус в Україні: онлайн-карти, що моніторять ситуацію
      Інтернет 14821
      сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 1 квітня: масковий режим в Україні, у світі понад 900 000 випадків
      Новини України 19859
      сьогодні , 08:02 Коронавірус у США: кількість померлих та хворих різко зросла
      Лікування 11407
      сьогодні , 06:30 Прогноз погоди на 2 квітня: в Україні буде тепло і сонячно
      Новини України 1372
      сьогодні , 06:45 Курс гривні до долара на фоні економічної кризи: прогнози
      Статті 18288
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      1 квітня , 23:30 Коронавірус захопив Росію: куди зник Путін
      Іван Яковина
      1 квітня , 22:46 Вища рада правосуддя переслідує та цькує чесних суддів: шокуючі приклади
      Роман Маселко
      1 квітня , 11:30 Чому важлива самоізоляція, якщо є підозра на коронавірус та як це правильно зробити
      Анастасія Манюхіна
      Залиште відгук