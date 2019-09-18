Чешский премьер Бабиш хочет встретиться с Зеленским

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, планирует на следующей неделе встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Темы предстоящей встречи он обсудил с чешским президентом Милошем Земаном.

На следующей неделе Бабиш отправится в Нью-Йорк вместо Земана, подчеркивает Radio Praha.

К слову: Президент Чехии обсудил с лидерами русинов "большую автономию" украинского Закарпатья

Во время моего разговора с президентом Земаном мы обменялись мнениями относительно ситуации в Украине. Я сообщил ему, что во время моего пребывания 22–28 сентября в Нью-Йорке, на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, я встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским,

– рассказал чешский премьер.

Во время встречи Зеленского и Бабиша одной из тем беседы станут украинско-чешские отношения.