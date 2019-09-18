Чеський прем'єр Бабіш хоче зустрітися з Зеленським

Прем'єр Чехії Андрей Бабіш заявив, планує наступного тижня зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. Теми майбутньої зустрічі він обговорив з чеським президентом Мілошем Земаном.

Настпуного тижня Бабіш вирушить до Нью-Йорка саме замість Земана, підкреслює Radio Praha.

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Під час моєї розмови з президентом Земаном ми обмінялися думками щодо ситуації в Україні. Я повідомив йому, що під час мого перебування 22-28 вересня в Нью-Йорку, на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, я зустрінусь з президентом України Володимиром Зеленським,

– розповів чеський прем'єр.

Під час зустрічі Зеленського і Бабіша однією з тем бесіди стануть українсько-чеські відносини.