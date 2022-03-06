Чешское издание поставило на обложку кровавого Путина

Чешский журнал "RESPEKT" выпустил номер, на обложке которого окровавленный Путин. Главная статья выпуска – "Война Путина против нашего мира".

В ней говорится, что напавший на Украину президент России напоминает деспотического царя, гопника и Гитлера одновременно.

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В этом выпуске "RESPEKT" журналисты уделили Украине много внимания. Чехи демонстрируют солидарность с Украиной и с пониманием заворачиваются в голубовато-желтый цвет. Иногда и со слезами на глазах.

Обложка издания "RESPEKT":

Мы знаем, что жители Чехии поддерживают Украину не только информационно, но и помогают нашим беженцам и посылают гуманитарную помощь. Чрезвычайно благодарны Чехии за поддержку.

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