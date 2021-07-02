О таком решении российского дипведомства сообщила его представительница Мария Захарова. В Москве говорят, что предложение Праги – неприемлемо.

К теме Чехия выставила России счет за взрывы во Врбетице: в Москве нахамили в ответ

Россия говорит, что Чехия "запуталась в версиях"

Вердикт наш прост: Прага запуталась в своих версиях, запуталась в собственных интересах, потому что к национальным интересам это не имеет никакого отношения, и просто переключилась на создание мифологии и продвижение собственных фантазий, которые выдает за какие-то факты,

– сказала Захарова.

Отметим, что чехи требуют от россиян более чем в 30,5 миллиона долларов за взрывы в Врбетице. Эти деньги планируют распределить между муниципалитетами. Остальное передадут отдельным гражданам.

Читайте также Премьер Чехии уверен, что Россия причастна к взрывам в Врбетице

Коротко о взрывах во Врбетице: