Честный курс: за двух Пушилиных дают Моторолу и Гиви впридачу

Чувырло по фамилии Пушилин подписало «указ» о курсе рубля к гривне в "ДНР" – два рубля за гривну. То есть, за двух Пушилиных дают одного Моторолу и Гиви впридачу (они в одном комплекте).

Иногда думаю о мотивации этих персонажей. Понятно, что это все эффект маленьких людей, ничтожеств, случайно попавших в большую политику.

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На стиле

Говорят, Захарченко и Пушилин ещё в 2014 году понастроили себе мини-межигорий, копируя стилистику и домострой Януковича. Все как полагается, со страусами.

Может, у них страусы вообще из рук в руки ходят, и это их тотем? Чуть что, сразу рыло в песок, мол, я непричём.

Пенсии не будет

Но так не получится. Спокойная старость на даче в Переделкино Пушилину и Ко точно не светит.

Он, видимо, ещё не понял, что уже давно находится в списке убийц. На нем столько крови. Отправил на убой ни в чем неповинных людей, которых перед этим ещё и обманул.

Вначале в 2014 году совершил массовый обман людей, чтобы потом, в 2022 году послать их массово на бойню.

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