Глава ПЦУ, Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний по случаю Дня памяти жертв Голодоморов отметил, что мы должны помнить об этих трагедиях, чтобы передать потомкам знания о том, чего стоит ожидать от России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на страницу Епифания в фейсбуке.

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Миллионы украинцев уничтожили

Епифаний написал, что мы не узнаем всей правды о Голодоморе, ведь только Богу известны все ужасы и преступления, которые тогда кремлевская власть совершила с украинцами, массово обрекая их на страшную, мучительную, медленную телесную смерть от голода.

Но и те доказательства и воспоминания, что нам по крупицам удалось собрать, рисуют настолько страшную картину настоящего искусственно устроенного нашими врагами ада на украинской земле, что разум отказывается осознать: неужели "люди" такое зло могут совершать против себе подобных,

– говорится в заметке.

Он также подчеркнул, что миллионы украинцев умерли страшной голодной смертью, снося невыносимые муки, не в результате болезней или внезапной стихии, а в результате сознательного уничтожения кремлевской властью. Причем такие действия совершались несколько раз: украинцев истребляли массовыми искусственными голодоморами в 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 годах.

Несмотря на попытки стереть эту память, наш народ все равно не забыл об этом.

Эта память у нас живет на ментальном уровне и проявляется, в частности, в уважительном отношении к хлебу, к зерну, в стремлении всегда накормить детей, дать им гостинцев с собой, иметь запасы на "черный день"..

– написал Епифаний.

Он отметил, что эта болезненная память должна жить у нас и в дальнейшем.